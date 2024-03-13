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ВСУ оттянули тяжелую технику от Невельского, заявили в ДНР
ВСУ оттянули тяжелую технику от Невельского, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.03.2024
ВСУ оттянули тяжелую технику от Невельского, заявили в ДНР
Украинские войска заблаговременно отвели тяжелую технику западного производства из-под Красногоровки и освобожденного российскими военными Невельского, сообщил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T03:32
2024-03-13T03:32
2024-03-13T03:32
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска заблаговременно отвели тяжелую технику западного производства из-под Красногоровки и освобожденного российскими военными Невельского, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении, потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ. "В районе Невельского большого количества вражеской техники иностранного образца не было подбито. Это связано с тем, что украинские формирования после подбития четвертого танка Abrams заблаговременно из-под Красногоровки, Невельского оттянули технику в сторону Красноармейска (украинское название – Покровск). То есть сейчас вся основная западная техника 47-й бригады ВСУ, предположительно, находится в этом населенном пункте", - сказал Кимаковский.
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932624896.html
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Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ оттянули тяжелую технику от Невельского, заявили в ДНР
Кимаковский: ВСУ отвели тяжелую западную технику от Красногоровки и Невельского