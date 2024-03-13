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ВСУ оттянули тяжелую технику от Невельского, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:32 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932625998.html
ВСУ оттянули тяжелую технику от Невельского, заявили в ДНР
ВСУ оттянули тяжелую технику от Невельского, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.03.2024
ВСУ оттянули тяжелую технику от Невельского, заявили в ДНР
Украинские войска заблаговременно отвели тяжелую технику западного производства из-под Красногоровки и освобожденного российскими военными Невельского, сообщил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T03:32
2024-03-13T03:32
специальная военная операция на украине
красногоровка
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска заблаговременно отвели тяжелую технику западного производства из-под Красногоровки и освобожденного российскими военными Невельского, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении, потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ. "В районе Невельского большого количества вражеской техники иностранного образца не было подбито. Это связано с тем, что украинские формирования после подбития четвертого танка Abrams заблаговременно из-под Красногоровки, Невельского оттянули технику в сторону Красноармейска (украинское название – Покровск). То есть сейчас вся основная западная техника 47-й бригады ВСУ, предположительно, находится в этом населенном пункте", - сказал Кимаковский.
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932624896.html
красногоровка
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красногоровка, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВСУ оттянули тяжелую технику от Невельского, заявили в ДНР

Кимаковский: ВСУ отвели тяжелую западную технику от Красногоровки и Невельского

© Кадр видео из соцсетейУничтоженный танк Abrams
Уничтоженный танк Abrams
© Кадр видео из соцсетей
Уничтоженный танк Abrams. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска заблаговременно отвели тяжелую технику западного производства из-под Красногоровки и освобожденного российскими военными Невельского, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении, потери ВСУ составили до 350 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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"В районе Невельского большого количества вражеской техники иностранного образца не было подбито. Это связано с тем, что украинские формирования после подбития четвертого танка Abrams заблаговременно из-под Красногоровки, Невельского оттянули технику в сторону Красноармейска (украинское название – Покровск). То есть сейчас вся основная западная техника 47-й бригады ВСУ, предположительно, находится в этом населенном пункте", - сказал Кимаковский.
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасногоровкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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