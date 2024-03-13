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В ДНР рассказали о пленении в Невельском раненных солдат ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932625522.html
В ДНР рассказали о пленении в Невельском раненных солдат ВСУ
В ДНР рассказали о пленении в Невельском раненных солдат ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
В ДНР рассказали о пленении в Невельском раненных солдат ВСУ
Командование в некоторых местах даже не пыталось эвакуировать раненых украинских солдат в Невельском Донецкой Народной Республики, они взяты в плен российскими... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T03:19
2024-03-13T03:19
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
денис пушилин
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Командование в некоторых местах даже не пыталось эвакуировать раненых украинских солдат в Невельском Донецкой Народной Республики, они взяты в плен российскими бойцами, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении. "После освобождения российскими войсками Невельского среди военнослужащих вооруженных формирований Украины есть пленные - в основном это раненые, которых они бросили на поле боя. Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать. По населенному пункту валяется большое количество трупов украинских солдат, которых они тоже не забрали", - сказал Кимаковский.
https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932585125.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В ДНР рассказали о пленении в Невельском раненных солдат ВСУ

Советник Пушилина: брошенных в Невельском раненных солдат ВСУ взяли в плен

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Командование в некоторых местах даже не пыталось эвакуировать раненых украинских солдат в Невельском Донецкой Народной Республики, они взяты в плен российскими бойцами, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
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Вчера, 19:42
"После освобождения российскими войсками Невельского среди военнослужащих вооруженных формирований Украины есть пленные - в основном это раненые, которых они бросили на поле боя. Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать. По населенному пункту валяется большое количество трупов украинских солдат, которых они тоже не забрали", - сказал Кимаковский.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаДенис ПушилинБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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