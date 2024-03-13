https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932625522.html
В ДНР рассказали о пленении в Невельском раненных солдат ВСУ
В ДНР рассказали о пленении в Невельском раненных солдат ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024
В ДНР рассказали о пленении в Невельском раненных солдат ВСУ
Командование в некоторых местах даже не пыталось эвакуировать раненых украинских солдат в Невельском Донецкой Народной Республики, они взяты в плен российскими... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T03:19
2024-03-13T03:19
2024-03-13T03:19
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денис пушилин
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Командование в некоторых местах даже не пыталось эвакуировать раненых украинских солдат в Невельском Донецкой Народной Республики, они взяты в плен российскими бойцами, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении. "После освобождения российскими войсками Невельского среди военнослужащих вооруженных формирований Украины есть пленные - в основном это раненые, которых они бросили на поле боя. Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать. По населенному пункту валяется большое количество трупов украинских солдат, которых они тоже не забрали", - сказал Кимаковский.
https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932585125.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Денис Пушилин, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В ДНР рассказали о пленении в Невельском раненных солдат ВСУ
Советник Пушилина: брошенных в Невельском раненных солдат ВСУ взяли в плен