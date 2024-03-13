https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932625522.html

В ДНР рассказали о пленении в Невельском раненных солдат ВСУ

В ДНР рассказали о пленении в Невельском раненных солдат ВСУ - РИА Новости, 13.03.2024

В ДНР рассказали о пленении в Невельском раненных солдат ВСУ

Командование в некоторых местах даже не пыталось эвакуировать раненых украинских солдат в Невельском Донецкой Народной Республики, они взяты в плен российскими... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T03:19

2024-03-13T03:19

2024-03-13T03:19

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

украина

денис пушилин

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/11/1927981527_210:398:2858:1888_1920x0_80_0_0_392de07814c849731b0c1f63a973cff8.jpg

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Командование в некоторых местах даже не пыталось эвакуировать раненых украинских солдат в Невельском Донецкой Народной Республики, они взяты в плен российскими бойцами, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении. "После освобождения российскими войсками Невельского среди военнослужащих вооруженных формирований Украины есть пленные - в основном это раненые, которых они бросили на поле боя. Раненых в некоторых местах даже не пытались эвакуировать. По населенному пункту валяется большое количество трупов украинских солдат, которых они тоже не забрали", - сказал Кимаковский.

https://ria.ru/20240312/spetsoperatsiya-1932585125.html

донецкая народная республика

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, украина, денис пушилин, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины