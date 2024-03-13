https://ria.ru/20240313/spetsoperatsiya-1932624896.html

В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Невельского

В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Невельского - РИА Новости, 13.03.2024

В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Невельского

Украинские войска, убегая из населенного пункта Невельское Донецкой Народной Республики под натиском российских бойцов, бросили достаточно большое количество... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T03:03

2024-03-13T03:03

2024-03-13T03:03

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донецкая народная республика

россия

денис пушилин

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска, убегая из населенного пункта Невельское Донецкой Народной Республики под натиском российских бойцов, бросили достаточно большое количество оружия, в том числе и западного производства, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении. "Наши бойцы при массированной поддержке артиллерии фактически на плечах противника вошли в Невельское, заняли этот населенный пункт и укрепились, чтобы противник не мог их оттуда выбить. Естественно, при бегстве противник бросил достаточно большое количество оружия, в том числе и западных образцов. Из интересных находок - это гранатометы западного производства. Скорее всего, это оружие, которым была укомплектована 47-я бригада ВСУ", - сказал Кимаковский.

https://ria.ru/20240312/rossiya-1932608218.html

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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность