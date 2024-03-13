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В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Невельского
В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Невельского - РИА Новости, 13.03.2024
В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Невельского
Украинские войска, убегая из населенного пункта Невельское Донецкой Народной Республики под натиском российских бойцов, бросили достаточно большое количество... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T03:03
2024-03-13T03:03
2024-03-13T03:03
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Украинские войска, убегая из населенного пункта Невельское Донецкой Народной Республики под натиском российских бойцов, бросили достаточно большое количество оружия, в том числе и западного производства, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский. Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Невельское и заняли более выгодные позиции на донецком направлении. "Наши бойцы при массированной поддержке артиллерии фактически на плечах противника вошли в Невельское, заняли этот населенный пункт и укрепились, чтобы противник не мог их оттуда выбить. Естественно, при бегстве противник бросил достаточно большое количество оружия, в том числе и западных образцов. Из интересных находок - это гранатометы западного производства. Скорее всего, это оружие, которым была укомплектована 47-я бригада ВСУ", - сказал Кимаковский.
https://ria.ru/20240312/rossiya-1932608218.html
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донецкая народная республика, россия, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Невельского
Советник Пушилина: при бегстве из Невельского ВСУ бросили много оружия