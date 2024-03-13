https://ria.ru/20240313/soveschanie-1932747535.html

Путин обсудит с правительством реализацию послания

Путин обсудит с правительством реализацию послания - РИА Новости, 13.03.2024

Путин обсудит с правительством реализацию послания

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведет 14 марта совещание с членами правительства, основной темой которого станет реализация... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:04

2024-03-13T15:04

2024-03-13T15:10

политика

россия

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

правительство рф

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведет 14 марта совещание с членами правительства, основной темой которого станет реализация послания Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого марта В.В. Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения — реализация послания президента Федеральному собранию", — говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , правительство рф