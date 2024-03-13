https://ria.ru/20240313/soveschanie-1932747535.html
Путин обсудит с правительством реализацию послания
Путин обсудит с правительством реализацию послания - РИА Новости, 13.03.2024
Путин обсудит с правительством реализацию послания
Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведет 14 марта совещание с членами правительства, основной темой которого станет реализация... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:04
2024-03-13T15:04
2024-03-13T15:10
политика
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
правительство рф
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведет 14 марта совещание с членами правительства, основной темой которого станет реализация послания Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля."Четырнадцатого марта В.В. Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения — реализация послания президента Федеральному собранию", — говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , правительство рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Правительство РФ
Путин обсудит с правительством реализацию послания
Путин по ВКС проведет 14 марта совещание с правительством по реализации послания
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции проведет 14 марта совещание с членами правительства, основной темой которого станет реализация послания Федеральному собранию, сообщает пресс-служба Кремля.
"Четырнадцатого марта В.В. Путин в формате видеоконференции проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения — реализация послания президента Федеральному собранию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин и Виктория Абрамченко.