https://ria.ru/20240313/sneg-1932792909.html

В Татарстане при сходе снега с крыши школы пострадала девочка

В Татарстане при сходе снега с крыши школы пострадала девочка - РИА Новости, 13.03.2024

В Татарстане при сходе снега с крыши школы пострадала девочка

Девочка 16 лет получила тяжелые травмы при обрушении входной группы школы из-за сошедшего с крыши снега в Дрожжановском района Татарстана, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:56

2024-03-13T17:56

2024-03-13T17:56

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 13 мар - РИА Новости. Девочка 16 лет получила тяжелые травмы при обрушении входной группы школы из-за сошедшего с крыши снега в Дрожжановском района Татарстана, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале. "По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 13.00 часов на территории Нижнечекурской средней школы - снежная масса сошла с крыши здания на пристроенную входную группу. В результате произошло обрушение металлической конструкции, под завалом оказалась 16-летняя девочка", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры, с тяжелыми травмами девочку доставили в местную центральную районную больницу. Еще двое детей, находившиеся рядом в момент инцидента, не пострадали. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. На место происшествия выехал прокурор района Олег Гайнетдинов. Причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240310/krysha-1932170153.html

https://ria.ru/20240305/delo-1931319687.html

республика татарстан (татарстан)

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происшествия, республика татарстан (татарстан)