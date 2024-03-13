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В Татарстане при сходе снега с крыши школы пострадала девочка - РИА Новости, 13.03.2024
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17:56 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/sneg-1932792909.html
В Татарстане при сходе снега с крыши школы пострадала девочка
В Татарстане при сходе снега с крыши школы пострадала девочка - РИА Новости, 13.03.2024
В Татарстане при сходе снега с крыши школы пострадала девочка
Девочка 16 лет получила тяжелые травмы при обрушении входной группы школы из-за сошедшего с крыши снега в Дрожжановском района Татарстана, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:56
2024-03-13T17:56
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 13 мар - РИА Новости. Девочка 16 лет получила тяжелые травмы при обрушении входной группы школы из-за сошедшего с крыши снега в Дрожжановском района Татарстана, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале. "По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 13.00 часов на территории Нижнечекурской средней школы - снежная масса сошла с крыши здания на пристроенную входную группу. В результате произошло обрушение металлической конструкции, под завалом оказалась 16-летняя девочка", - говорится в сообщении. По информации прокуратуры, с тяжелыми травмами девочку доставили в местную центральную районную больницу. Еще двое детей, находившиеся рядом в момент инцидента, не пострадали. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. На место происшествия выехал прокурор района Олег Гайнетдинов. Причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240310/krysha-1932170153.html
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происшествия, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане при сходе снега с крыши школы пострадала девочка

В Татарстане девочка получила тяжелые травмы при сходе снега с крыши школы

© Прокуратура ТатарстанаПоследствия схода снега с крыши школы в Дрожжановском районе Татарстана
Последствия схода снега с крыши школы в Дрожжановском районе Татарстана
© Прокуратура Татарстана
Последствия схода снега с крыши школы в Дрожжановском районе Татарстана
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КАЗАНЬ, 13 мар - РИА Новости. Девочка 16 лет получила тяжелые травмы при обрушении входной группы школы из-за сошедшего с крыши снега в Дрожжановском района Татарстана, сообщает прокуратура республики в Telegram-канале.
"По предварительной информации, инцидент произошел сегодня около 13.00 часов на территории Нижнечекурской средней школы - снежная масса сошла с крыши здания на пристроенную входную группу. В результате произошло обрушение металлической конструкции, под завалом оказалась 16-летняя девочка", - говорится в сообщении.
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По информации прокуратуры, с тяжелыми травмами девочку доставили в местную центральную районную больницу. Еще двое детей, находившиеся рядом в момент инцидента, не пострадали.
Прокуратура организовала проверку по факту случившегося. На место происшествия выехал прокурор района Олег Гайнетдинов.
Причины и обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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