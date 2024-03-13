Рейтинг@Mail.ru
При попадании снаряда в дом в Белгородской области пострадали две женщины - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 13.03.2024 (обновлено: 20:29 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/snaryad-1932801775.html
При попадании снаряда в дом в Белгородской области пострадали две женщины
При попадании снаряда в дом в Белгородской области пострадали две женщины - РИА Новости, 13.03.2024
При попадании снаряда в дом в Белгородской области пострадали две женщины
Две женщины пострадали при попадании снаряда украинских войск в частный дом в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:47
2024-03-13T20:29
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
грайворон
вооруженные силы украины
россия
белгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Две женщины пострадали при попадании снаряда украинских войск в частный дом в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Пострадали две женщины", — написал он.Как уточнил глава региона, у одной из них — травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота. Скорая доставила ее в городскую больницу № 2 в Белгороде, с ней работают врачи.Вторая пострадавшая, по словам Гладкова, получила поверхностные осколочные ранения кисти. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.Кроме того, один из украинских снарядов попал в администрацию Грайворонского городского округа. В итоге пробита кровля, есть повреждения на втором этаже, здание временно обесточено, указал губернатор."Также выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", — добавил он.Грайворон расположен в пяти километрах от границы, в нем проживают более шести тысяч человек. Этот городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
грайворон
россия
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, грайворон, вооруженные силы украины, россия, белгород
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Грайворон, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгород
При попадании снаряда в дом в Белгородской области пострадали две женщины

Гладков: две женщины пострадали при попадании снаряда ВСУ в дом в Грайвороне

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Две женщины пострадали при попадании снаряда украинских войск в частный дом в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Пострадали две женщины", — написал он.
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Путин объяснил попытки атак ВСУ на Белгородскую и Курскую области
Вчера, 07:26
Как уточнил глава региона, у одной из них — травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота. Скорая доставила ее в городскую больницу № 2 в Белгороде, с ней работают врачи.
Вторая пострадавшая, по словам Гладкова, получила поверхностные осколочные ранения кисти. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.
Военнослужащие отдельной инженерной бригады Центрального военного округа (ЦВО) в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Победим в другой раз: Запад признает неизбежность отречения от Украины
12 марта, 08:00
Кроме того, один из украинских снарядов попал в администрацию Грайворонского городского округа. В итоге пробита кровля, есть повреждения на втором этаже, здание временно обесточено, указал губернатор.
"Также выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", — добавил он.
Грайворон расположен в пяти километрах от границы, в нем проживают более шести тысяч человек. Этот городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковГрайворонВооруженные силы УкраиныРоссияБелгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала