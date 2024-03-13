https://ria.ru/20240313/snaryad-1932801775.html

При попадании снаряда в дом в Белгородской области пострадали две женщины

При попадании снаряда в дом в Белгородской области пострадали две женщины - РИА Новости, 13.03.2024

При попадании снаряда в дом в Белгородской области пострадали две женщины

Две женщины пострадали при попадании снаряда украинских войск в частный дом в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:47

2024-03-13T18:47

2024-03-13T20:29

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

грайворон

вооруженные силы украины

россия

белгород

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БЕЛГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Две женщины пострадали при попадании снаряда украинских войск в частный дом в Грайвороне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Под обстрел ВСУ попал город Грайворон. Есть прямое попадание снаряда в частный жилой дом. Пострадали две женщины", — написал он.Как уточнил глава региона, у одной из них — травматическая ампутация нижней конечности, открытый перелом руки и осколочные ранения живота. Скорая доставила ее в городскую больницу № 2 в Белгороде, с ней работают врачи.Вторая пострадавшая, по словам Гладкова, получила поверхностные осколочные ранения кисти. Ей оказали помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась.Кроме того, один из украинских снарядов попал в администрацию Грайворонского городского округа. В итоге пробита кровля, есть повреждения на втором этаже, здание временно обесточено, указал губернатор."Также выявлены повреждения во втором частном домовладении. На местах работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", — добавил он.Грайворон расположен в пяти километрах от границы, в нем проживают более шести тысяч человек. Этот городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, грайворон, вооруженные силы украины, россия, белгород