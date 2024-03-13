https://ria.ru/20240313/sladosti-1932826018.html

Продукция Milka и Alpen Gold исчезнет из магазинов "Лента"

Продукция Milka и Alpen Gold исчезнет из магазинов "Лента" - РИА Новости, 13.03.2024

Продукция Milka и Alpen Gold исчезнет из магазинов "Лента"

Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International решил отказаться от поставок своей продукции, в том числе шоколада Milka и РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T19:48

2024-03-13T19:48

2024-03-13T21:52

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Один из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий Mondelez International решил отказаться от поставок своей продукции, в том числе шоколада Milka и Alpen Gold, в магазины сети "Лента" из-за закупочных цен, рассказали РИА Новости в пресс-службе ритейлера. "В результате переговоров наши партнеры приняли решение отказаться от поставок по предложенным закупочным ценам, которые были бы выгодны нашим покупателям", - сообщили там, отвечая на вопрос о пропаже из ассортимента сладостей от Mondelez. При этом, как убедился корреспондент РИА Новости, на сайте ритейлера еще представлена продукция Alpen Gold, Milka, Oreo и Dirol, однако ассортимент ограничен. Так, например, большинство вариантов уже в статусе "товар закончился". В пресс-службе также подтвердили агентству, что в некоторых магазинах еще имеются остатки такой продукции. До этого, в июне, в пресс-службе российского подразделения Mondelez сообщали агентству, что компания продолжает работу в России и нацелена на большую локализацию бизнес-процессов. Там подчеркнули, что работа продолжается с учетом озвученных ранее ограничений – приостановки инвестиций в новые проекты и рекламу. Mondelez International - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий и продуктов питания, штаб-квартира компании находится в Иллинойсе (США). Представительство в РФ открыто в 1994 году, среди брендов - шоколад Alpen Gold, Milka, печенье Oreo, жевательная резинка Dirol. В начале марта компания сообщила, что приостановила рекламную и инвестиционную деятельность в России из-за ситуации на Украине.

https://ria.ru/20230525/barni-1874209391.html

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экономика, россия, mondelez international, сша