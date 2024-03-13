https://ria.ru/20240313/shtraf-1932781100.html

Суд оштрафовал жительницу Москвы за вышитую сине-желтую незабудку

Суд оштрафовал жительницу Москвы за вышитую сине-желтую незабудку - РИА Новости, 13.03.2024

Суд оштрафовал жительницу Москвы за вышитую сине-желтую незабудку

Симоновский суд Москвы оштрафовал женщину за прикрепленную на лямке рюкзака вышитую незабудку в цветах флага Украины, протокол был составлен за публичные... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:07

2024-03-13T17:07

2024-03-13T17:07

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Симоновский суд Москвы оштрафовал женщину за прикрепленную на лямке рюкзака вышитую незабудку в цветах флага Украины, протокол был составлен за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде. Как следует из опубликованного текста определения суда, гражданка в вагоне поезда на станции метро "Шаболовская" демонстрировала пассажирам средство наглядной агитации - "прикрепленный на лямке сумки цветок под названием "Незабудка", имеющий цветовую гамму флага Украины". Тем самым, решил суд, она "выражала свое негативное отношение к проведению специальной военной операции". А в составленном протоколе об административном правонарушении отмечалось, что эта незабудка является аналогичным по содержанию с имеющейся в интернете "общедоступной негативной информацией" по отношению к СВО. Москвичка вину не признала, сообщив, что цветок для неё изготовил ребенок, а его ношение она не считает агитацией против чего-либо. "Гражданке назначено наказание в виде административного штрафа", - сказал собеседник агентства. В суде не смогли оперативно назвать сумму назначенного наказания. Санкция статьи подразумевает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Как указано в Большой российской энциклопедии, "цветки (незабудки) обычно голубые или синие с жёлтым глазком, реже белые, розоватые или красные".

https://ria.ru/20240220/belgorod-1928555783.html

https://ria.ru/20240109/girlyanda-1920348503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, украина, россия