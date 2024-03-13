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Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 13.03.2024
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11:29 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/shtraf-1932682197.html
Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей
Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 13.03.2024
Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к ролику на YouTube, содержащему запрещённую информацию,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T11:29
2024-03-13T11:29
россия
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к ролику на YouTube, содержащему запрещённую информацию, сообщили РИА Новости в суде. "Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен за отказ компании ограничить доступ к ролику на YouTube, который содержит информацию, запрещённую к распространению на территории РФ. Санкция статьи КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
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россия, москва, google, youtube, происшествия
Россия, Москва, Google, YouTube, Происшествия
Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал Google на 4 млн руб за отказ ограничить доступ к видео на YouTube

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к ролику на YouTube, содержащему запрещённую информацию, сообщили РИА Новости в суде.
"Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства.
Протокол был составлен за отказ компании ограничить доступ к ролику на YouTube, который содержит информацию, запрещённую к распространению на территории РФ.
Санкция статьи КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
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