https://ria.ru/20240313/shtraf-1932682197.html

Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей - РИА Новости, 13.03.2024

Суд оштрафовал Google на четыре миллиона рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к ролику на YouTube, содержащему запрещённую информацию,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:29

2024-03-13T11:29

2024-03-13T11:29

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей компанию Google за отказ ограничить доступ к ролику на YouTube, содержащему запрещённую информацию, сообщили РИА Новости в суде. "Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 миллионов рублей", - рассказал собеседник агентства. Протокол был составлен за отказ компании ограничить доступ к ролику на YouTube, который содержит информацию, запрещённую к распространению на территории РФ. Санкция статьи КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240223/google-1929197221.html

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россия, москва, google, youtube, происшествия