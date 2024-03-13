Шотландия как никогда не нуждается в независимости, заявил первый министр
Первый министр: Шотландии нужна независимость из-за упадка Великобритании
© AP Photo / Alberto PezzaliСторонники независимости Шотландии
© AP Photo / Alberto Pezzali
Сторонники независимости Шотландии. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Шотландия как никогда нуждается в независимости, поскольку Соединенное Королевство, в состав которого она входит, переживает экономический упадок после выхода из состава ЕС, заявил первый министр Шотландии Хамза Юсуф в интервью испанской газете Pais.
"Brexit оказался полной катастрофой. Уже сейчас очень много экономистов и экспертов всех направлений утверждают, что (ситуация в) Великобритании хуже, чем в других окружающих ее странах. Вот почему нам нужна независимость больше, чем когда-либо, потому что Шотландия сегодня связана с Соединенным Королевством, находящимся в экономическом упадке из-за выхода из ЕС", - заявил Юсуф.
По мнению министра, британское правительство должно прислушаться к населению Шотландии и уважительно отнестись к демократическому голосованию. При этом Юсуф отметил, что не рассматривает какой-либо "односторонний путь", речь должна идти о "законном и обязательном референдуме". Для этого, по его словам, нужно создать необходимое политическое давление, чтобы у правительства Британии "не было другого выбора, кроме как подчиниться воле граждан".
Юсуф в июне 2023 года заявлял, что Шотландия готова войти в состав Евросоюза в случае обретения независимости от Великобритании.
Ранее премьер Великобритании Риши Сунак исключил возможность проведения в ближайшем будущем голосования об отделении Шотландии и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовали 55%, за - 45%. По мнению Юсуфа, если бы шотландцы знали, что в 2016 году произойдет Brexit, то проголосовали бы за независимость региона.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.