https://ria.ru/20240313/shotlandiya-1932750106.html

Шотландия как никогда не нуждается в независимости, заявил первый министр

Шотландия как никогда не нуждается в независимости, заявил первый министр - РИА Новости, 13.03.2024

Шотландия как никогда не нуждается в независимости, заявил первый министр

Шотландия как никогда нуждается в независимости, поскольку Соединенное Королевство, в состав которого она входит, переживает экономический упадок после выхода... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:11

2024-03-13T15:11

2024-03-13T15:11

в мире

великобритания

хамза юсуф

шотландия

евросоюз

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Шотландия как никогда нуждается в независимости, поскольку Соединенное Королевство, в состав которого она входит, переживает экономический упадок после выхода из состава ЕС, заявил первый министр Шотландии Хамза Юсуф в интервью испанской газете Pais."Brexit оказался полной катастрофой. Уже сейчас очень много экономистов и экспертов всех направлений утверждают, что (ситуация в) Великобритании хуже, чем в других окружающих ее странах. Вот почему нам нужна независимость больше, чем когда-либо, потому что Шотландия сегодня связана с Соединенным Королевством, находящимся в экономическом упадке из-за выхода из ЕС", - заявил Юсуф.По мнению министра, британское правительство должно прислушаться к населению Шотландии и уважительно отнестись к демократическому голосованию. При этом Юсуф отметил, что не рассматривает какой-либо "односторонний путь", речь должна идти о "законном и обязательном референдуме". Для этого, по его словам, нужно создать необходимое политическое давление, чтобы у правительства Британии "не было другого выбора, кроме как подчиниться воле граждан". Юсуф в июне 2023 года заявлял, что Шотландия готова войти в состав Евросоюза в случае обретения независимости от Великобритании. Ранее премьер Великобритании Риши Сунак исключил возможность проведения в ближайшем будущем голосования об отделении Шотландии и призвал уважать результаты референдума 2014 года. Тогда против отделения проголосовали 55%, за - 45%. По мнению Юсуфа, если бы шотландцы знали, что в 2016 году произойдет Brexit, то проголосовали бы за независимость региона. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, в 23.00 местного времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

https://ria.ru/20240107/travlya-1920016485.html

https://ria.ru/20240105/shotlandiya-1919836413.html

https://ria.ru/20230804/velikobritaniya-1888071889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, хамза юсуф, шотландия, евросоюз