https://ria.ru/20240313/shor-1932714501.html

В Кишиневе не исключили, что у Шора отзовут гражданство

В Кишиневе не исключили, что у Шора отзовут гражданство - РИА Новости, 13.03.2024

В Кишиневе не исключили, что у Шора отзовут гражданство

Президент Молдавии Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у оппозиционного политика Илана Шора и экс-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T13:27

2024-03-13T13:27

2024-03-13T13:37

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илан шор

майя санду

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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у оппозиционного политика Илана Шора и экс-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка, сообщил в среду глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел в своем Telegram-канале.В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали лидер и зампредседателя оппозиционной партии "Шор" Шор и Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию "Шор", которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране."Мы рассмотрим ходатайство о лишении молдавского гражданства Шора и Плахотнюка и вернемся с публичными разъяснениями по этому вопросу. Согласно статье 23 "Закона о гражданстве" гражданство Молдавии может быть отозвано указом президента Молдавии у лица, которое "совершило особо тяжкое деяние, нанесшее значительный ущерб государству, что было доказано судом". В то же время упомянутые лица в качестве молдавских граждан должны ответить перед законом за совершенные преступления против государства, кражу денег, ответить в молдавских тюрьмах перед законом республики", – написал Бэлуцел.В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года предприниматель Шор был приговорен в Молдавии к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать республику. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, но в июне того же года покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну так и не вернулся.Вместе с Шором обвиняемым по делу о банковских махинациях проходит экс-глава Демпартии Плахотнюк, один из богатейших бизнесменов Молдавии. На родине Плахотнюка обвиняют в отмывании денег, мошенничестве и незаконном обогащении, а также выводе миллиарда долларов из банковской системы страны, олигарх незаконно покинул Молдавию в июне 2019 года. Суд в Кишиневе несколько раз выдавал ордер на заочный арест Плахотнюка, прокуратура Молдавии настаивает на его экстрадиции на родину.

https://ria.ru/20240307/gutsul-1931763435.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, илан шор, майя санду