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Суд досрочно освободил "авторитета" Шакро Молодого - РИА Новости, 13.03.2024
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15:20 13.03.2024 (обновлено: 16:05 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/shakro-1932752511.html
Суд досрочно освободил "авторитета" Шакро Молодого
Суд досрочно освободил "авторитета" Шакро Молодого - РИА Новости, 13.03.2024
Суд досрочно освободил "авторитета" Шакро Молодого
Усть-Лабинский районный суд Кубани по медицинским показаниям постановил условно-досрочно выпустить из колонии криминального авторитета Захария Калашова (Шакро... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T15:20
2024-03-13T16:05
происшествия
россия
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КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Усть-Лабинский районный суд Кубани по медицинским показаниям постановил условно-досрочно выпустить из колонии криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов края."Усть-Лабинским районным судом ходатайство рассмотрено и удовлетворено. Рассматривалось в закрытом режиме", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что решение принято по медицинским показаниям.В 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к "русской мафии" - среди целей операции был и Калашов, но тогда ему удалось скрыться, а его задержали в 2006-м в ОАЭ и экстрадировали в Испанию.В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения. Впоследствии, в 2014 году, Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам заключения.Дело касалось вымогательства крупной суммы у владельца ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким: в декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения стороны "авторитета" и "защитников бизнесвумен" устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.Кроме того, Калашов и ряд других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России: высокопоставленные офицеры столичного главка СК РФ за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи сподручного Калашова Андрея Кочуйкова по кличке "Итальянец", арестованного после перестрелки у Elements.Помимо России выдачи Калашова требовала Грузия, где суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам тюрьмы за убийство.
https://ria.ru/20231115/sud-1909619529.html
https://ria.ru/20240110/sk-1920544963.html
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происшествия, россия, краснодарский край
Происшествия, Россия, Краснодарский край
Суд досрочно освободил "авторитета" Шакро Молодого

Суд досрочно освободил "авторитета" Захария Калашова по состоянию здоровья

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗахарий Калашов. 2016 год
Захарий Калашов. 2016 год - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Захарий Калашов. 2016 год. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 13 мар - РИА Новости. Усть-Лабинский районный суд Кубани по медицинским показаниям постановил условно-досрочно выпустить из колонии криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого), сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов края.
"Усть-Лабинским районным судом ходатайство рассмотрено и удовлетворено. Рассматривалось в закрытом режиме", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что решение принято по медицинским показаниям.
Албанская полиция - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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В 2005 году спецслужбы Испании провели операцию "Оса", в результате которой были задержаны несколько десятков человек, принадлежащих к "русской мафии" - среди целей операции был и Калашов, но тогда ему удалось скрыться, а его задержали в 2006-м в ОАЭ и экстрадировали в Испанию.
В 2010 году суд в Мадриде приговорил Калашова к 7,5 годам тюремного заключения и 20 миллионам евро штрафа, позже срок был увеличен до девяти лет заключения. Впоследствии, в 2014 году, Шакро Молодой вернулся в Россию, где в 2018 году был приговорен почти к 10 годам заключения.
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Дело касалось вымогательства крупной суммы у владельца ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким: в декабре 2015 года при "разборках" у этого заведения стороны "авторитета" и "защитников бизнесвумен" устроили перестрелку, в ходе которой были убиты два человека.
Кроме того, Калашов и ряд других представителей криминального мира и силовиков стали фигурантами одного из самых громких процессов о коррупции в России: высокопоставленные офицеры столичного главка СК РФ за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи сподручного Калашова Андрея Кочуйкова по кличке "Итальянец", арестованного после перестрелки у Elements.
Помимо России выдачи Калашова требовала Грузия, где суд в 2006 году заочно приговорил уроженца Тбилиси к 18 годам тюрьмы за убийство.
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