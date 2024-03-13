https://ria.ru/20240313/scheta-1932678303.html

Гагаузия попросила Россию открыть счета для социальных выплат

Гагаузия попросила Россию открыть счета для социальных выплат - РИА Новости, 13.03.2024

Гагаузия попросила Россию открыть счета для социальных выплат

Гагаузия обратилась к руководству России за помощью в открытии банковских счетов в российских финансовых учреждениях, заявила глава автономии в составе Молдавии РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:09

2024-03-13T11:09

2024-03-13T11:09

россия

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

в мире

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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Гагаузия обратилась к руководству России за помощью в открытии банковских счетов в российских финансовых учреждениях, заявила глава автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул. Восьмого марта глава Гагаузии вернулась из России, где с 1 марта находилась с рабочим визитом. В РФ у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. "Я обратилась к властям РФ с просьбой дать возможность удаленно открыть счета жителям Гагаузии, чтобы на эти счета мы могли начислять пенсионерам надбавки, чтобы гагаузские учителя, врачи, работники полиции по таким счетам могли получить надбавки к основной зарплате. Счета в российской платежной системе "Мир", – сказала Гуцул журналистам, подводя итоги своего визита в РФ. Она выразила сожаление, что власти Молдавии оказывают на регион давление, в том числе экономическое. Также руководитель автономии отметила, что Гагаузия намерена развивать экономические отношения с Россией. "Прямо сейчас мы обсуждаем и прорабатываем с нашими российскими партнерами конкретные цифры льгот по акцизу, пошлинам и так далее. Пока могу сказать, что гагаузские экспортеры, скорее всего, получат очень серьезные преимущества по сравнению с другими регионами Молдавии", – сказала Гуцул. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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россия, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, в мире