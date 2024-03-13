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В "Сбере" оценили эффект от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ - РИА Новости, 13.03.2024
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14:55 13.03.2024
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В "Сбере" оценили эффект от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ
В "Сбере" оценили эффект от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ - РИА Новости, 13.03.2024
В "Сбере" оценили эффект от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ
Экономический эффект "Сбера" от сотрудничества с исследовательскими центрами искусственного интеллекта (ИИ) в 2021-2023 годах превысил 1 миллиард рублей,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:55
2024-03-13T14:55
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Экономический эффект "Сбера" от сотрудничества с исследовательскими центрами искусственного интеллекта (ИИ) в 2021-2023 годах превысил 1 миллиард рублей, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в рамках Дня искусственного интеллекта на международной выставке-форуме "Россия". "Инвестиции "Сбера" в индустриальное партнерство с исследовательскими центрами искусственного интеллекта - Сколтехом, ВШЭ и МФТИ - составили 700 миллионов рублей за 2021-2023 годы. А достигнутый подтвержденный эффект для "Сбера" составляет 1,1 миллиарда рублей", - приводит пресс-служба банка слова Ведяхина. "Сбер", по его словам, до конца года ожидает увеличения эффекта по мере внедрения результатов. Как отмечает пресс-служба, в исследовательских центрах ИИ над проектами банка работают более 500 человек, включая 220 кандидатов и докторов наук и более 100 аспирантов. Они развивают технологии и продукты всей экосистемы "Сбера", в частности участвуют в развитии нейросетей GigaChat и Kandinsky, разрабатывают робототехнические платформы. Вместе со "Сбером" в работе в области ИИ участвует 7 исследовательских центров искусственного интеллекта, в том числе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Самарский университет им. академика С.П. Королева, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Новосибирский государственный университет, с которыми банк стал индустриальным партнером в конце 2023 года.
https://ria.ru/20240313/tekhnologii-1932717501.html
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технологии, сбер, сколковский институт науки и технологий, выставка-форум "россия", россия, экономика
Выставка-форум "Россия", Технологии, Сбер, Сколковский институт науки и технологий, Выставка-форум "Россия", Россия, Экономика
В "Сбере" оценили эффект от сотрудничества с исследовательскими центрами ИИ

Ведяхин: инвестиции в исследовательские центры ИИ дали "Сберу" более 1 млрд руб

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип Сбербанка
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Экономический эффект "Сбера" от сотрудничества с исследовательскими центрами искусственного интеллекта (ИИ) в 2021-2023 годах превысил 1 миллиард рублей, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин в рамках Дня искусственного интеллекта на международной выставке-форуме "Россия".
"Инвестиции "Сбера" в индустриальное партнерство с исследовательскими центрами искусственного интеллекта - Сколтехом, ВШЭ и МФТИ - составили 700 миллионов рублей за 2021-2023 годы. А достигнутый подтвержденный эффект для "Сбера" составляет 1,1 миллиарда рублей", - приводит пресс-служба банка слова Ведяхина.
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"Сбер", по его словам, до конца года ожидает увеличения эффекта по мере внедрения результатов.
Как отмечает пресс-служба, в исследовательских центрах ИИ над проектами банка работают более 500 человек, включая 220 кандидатов и докторов наук и более 100 аспирантов. Они развивают технологии и продукты всей экосистемы "Сбера", в частности участвуют в развитии нейросетей GigaChat и Kandinsky, разрабатывают робототехнические платформы.
Вместе со "Сбером" в работе в области ИИ участвует 7 исследовательских центров искусственного интеллекта, в том числе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, Самарский университет им. академика С.П. Королева, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Новосибирский государственный университет, с которыми банк стал индустриальным партнером в конце 2023 года.
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