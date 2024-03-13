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Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров - РИА Новости, 13.03.2024
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13:04 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/sanktsii-1932706210.html
Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров
Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров - РИА Новости, 13.03.2024
Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров
Страны, пострадавшие от санкций Запада, укрепляют свое взаимодействие на международной арене и готовятся "сказать свое веское слово", заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:04
2024-03-13T13:04
россия
сергей лавров
в мире
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Страны, пострадавшие от санкций Запада, укрепляют свое взаимодействие на международной арене и готовятся "сказать свое веское слово", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Особое внимание на международной арене уделяется сближению позиций и взаимодействию тех государств, которые уже стали жертвами санкционной войны со стороны Запада. Это достаточно серьезный альянс единомышленников, который, я убежден, еще скажет свое веское слово по всем этим вопросам", - сказал Лавров на заседании Попечительского совета фонда им. А.М. Горчакова. По словам министра "неадекватная, истеричная реакция Запада на укрепление позиций России" и на специальную военную операцию придала ускорение формированию многополярного мира. "Одно из проявлений этого феномена состоит в переходе многих стран на национальные валюты во взаимной торговле, предвидя, что агония, которую сейчас переживает коллективный Запад вполне может привести к тому, что в любой момент любая страна вполне может оказаться под ударом незаконной санкционной дубинки. В целом, это стимулирует создание неподконтрольных Западу механизмов межбанковского взаимодействия, строительства новых международных транспортных коридоров, создание альтернативных производственных цепочек и многое другое", - добавил Лавров. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240227/skandal-1929631945.html
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россия, сергей лавров, в мире, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Сергей Лавров, В мире, Санкции в отношении России, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Пострадавшие от санкций страны готовятся сказать свое слово, заявил Лавров

Лавров: страны, пострадавшие от санкций Запада, готовятся сказать свое слово

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Страны, пострадавшие от санкций Запада, укрепляют свое взаимодействие на международной арене и готовятся "сказать свое веское слово", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Особое внимание на международной арене уделяется сближению позиций и взаимодействию тех государств, которые уже стали жертвами санкционной войны со стороны Запада. Это достаточно серьезный альянс единомышленников, который, я убежден, еще скажет свое веское слово по всем этим вопросам", - сказал Лавров на заседании Попечительского совета фонда им. А.М. Горчакова.
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По словам министра "неадекватная, истеричная реакция Запада на укрепление позиций России" и на специальную военную операцию придала ускорение формированию многополярного мира.
"Одно из проявлений этого феномена состоит в переходе многих стран на национальные валюты во взаимной торговле, предвидя, что агония, которую сейчас переживает коллективный Запад вполне может привести к тому, что в любой момент любая страна вполне может оказаться под ударом незаконной санкционной дубинки. В целом, это стимулирует создание неподконтрольных Западу механизмов межбанковского взаимодействия, строительства новых международных транспортных коридоров, создание альтернативных производственных цепочек и многое другое", - добавил Лавров.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияСергей ЛавровВ миреСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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