ЕС исключил из списка санкций командира "Вагнера" и еще восемь умерших
ЕС исключил из списка санкций девять умерших, включая командира "Вагнера" Уткина
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. ЕС в ходе пересмотра персональных санкций против России по Украине исключил из списков девять скончавшихся фигурантов, включая командира "Вагнера" Дмитрия Уткина, при этом имя основателя группы Евгения Пригожина в числе удаленных из списка не упоминается, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Уткин и Пригожин находились на борту самолета, который потерпел крушение в Тверской области 23 августа прошлого года.
Сообщается, что из списков в связи с кончиной удалены, в частности, Дмитрий Уткин, Николай Борцов, Виктор Зубарев, Антон Куприн, Олег Попов, Геннадий Жидко, Елена Авдеева, Игорь Панченко, Олег Цоков.
ЕС также не продлил санкции в отношении экс-главы "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главы отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека. В документе сообщается, что "упоминания этих лиц удаляются" из санкционных списков, а "решение вступает в силу на следующий день после публикации".
Во вторник Совет ЕС на полгода до 15 сентября продлил действующие персональные ограничения в отношении физлиц и организаций за якобы подрыв суверенитета Украины. Указывалось, что "в рамках пересмотра санкций Совет ЕС также принял решение не возобновлять санкции в отношении трех физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов". При этом санкции по-прежнему применяются к более чем 2100 физическим и юридическим лицам.
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