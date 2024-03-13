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ЕС исключил из списка санкций командира "Вагнера" и еще восемь умерших - РИА Новости, 13.03.2024
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10:11 13.03.2024 (обновлено: 10:14 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/sanktsii-1932661101.html
ЕС исключил из списка санкций командира "Вагнера" и еще восемь умерших
ЕС исключил из списка санкций командира "Вагнера" и еще восемь умерших - РИА Новости, 13.03.2024
ЕС исключил из списка санкций командира "Вагнера" и еще восемь умерших
ЕС в ходе пересмотра персональных санкций против России по Украине исключил из списков девять скончавшихся фигурантов, включая командира "Вагнера" Дмитрия... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:11
2024-03-13T10:14
россия
украина
дмитрий уткин (вагнер)
николай борцов
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. ЕС в ходе пересмотра персональных санкций против России по Украине исключил из списков девять скончавшихся фигурантов, включая командира "Вагнера" Дмитрия Уткина, при этом имя основателя группы Евгения Пригожина в числе удаленных из списка не упоминается, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Уткин и Пригожин находились на борту самолета, который потерпел крушение в Тверской области 23 августа прошлого года. Сообщается, что из списков в связи с кончиной удалены, в частности, Дмитрий Уткин, Николай Борцов, Виктор Зубарев, Антон Куприн, Олег Попов, Геннадий Жидко, Елена Авдеева, Игорь Панченко, Олег Цоков. ЕС также не продлил санкции в отношении экс-главы "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главы отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека. В документе сообщается, что "упоминания этих лиц удаляются" из санкционных списков, а "решение вступает в силу на следующий день после публикации". Во вторник Совет ЕС на полгода до 15 сентября продлил действующие персональные ограничения в отношении физлиц и организаций за якобы подрыв суверенитета Украины. Указывалось, что "в рамках пересмотра санкций Совет ЕС также принял решение не возобновлять санкции в отношении трех физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов". При этом санкции по-прежнему применяются к более чем 2100 физическим и юридическим лицам. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html
https://ria.ru/20240307/sanktsii-1931663334.html
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
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россия, украина, дмитрий уткин (вагнер), николай борцов, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Украина, Дмитрий Уткин (Вагнер), Николай Борцов, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
ЕС исключил из списка санкций командира "Вагнера" и еще восемь умерших

ЕС исключил из списка санкций девять умерших, включая командира "Вагнера" Уткина

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар – РИА Новости. ЕС в ходе пересмотра персональных санкций против России по Украине исключил из списков девять скончавшихся фигурантов, включая командира "Вагнера" Дмитрия Уткина, при этом имя основателя группы Евгения Пригожина в числе удаленных из списка не упоминается, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
Уткин и Пригожин находились на борту самолета, который потерпел крушение в Тверской области 23 августа прошлого года.
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Сообщается, что из списков в связи с кончиной удалены, в частности, Дмитрий Уткин, Николай Борцов, Виктор Зубарев, Антон Куприн, Олег Попов, Геннадий Жидко, Елена Авдеева, Игорь Панченко, Олег Цоков.
ЕС также не продлил санкции в отношении экс-главы "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главы отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека. В документе сообщается, что "упоминания этих лиц удаляются" из санкционных списков, а "решение вступает в силу на следующий день после публикации".
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Во вторник Совет ЕС на полгода до 15 сентября продлил действующие персональные ограничения в отношении физлиц и организаций за якобы подрыв суверенитета Украины. Указывалось, что "в рамках пересмотра санкций Совет ЕС также принял решение не возобновлять санкции в отношении трех физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов". При этом санкции по-прежнему применяются к более чем 2100 физическим и юридическим лицам.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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