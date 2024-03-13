https://ria.ru/20240313/sanktsii-1932652168.html

ЕС исключил из антироссийских санкций бывшего главу "Яндекса"

ЕС исключил из антироссийских санкций бывшего главу "Яндекса" - РИА Новости, 13.03.2024

ЕС исключил из антироссийских санкций бывшего главу "Яндекса"

Евросоюз исключил из антироссийских санкционных списков бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главу отделения... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T09:26

2024-03-13T09:26

2024-03-13T12:52

евросоюз

аркадий волож

яндекс

афк "система"

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Евросоюз исключил из антироссийских санкционных списков бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главу отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.В нем говорится, что "упоминания этих лиц" удаляются из санкционных списков. Решение вступит в силу на следующий день после публикации.Накануне Совет ЕС в очередной раз продлил на полгода персональные ограничения в отношении физических лиц и организаций, которых европейские чиновники считают причастными к "подрыву суверенитета" Украины. При этом отмечалось, что Совет ЕС решил не возобновлять санкции в отношении трех физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов. Тем не менее в списке остаются более 2,1 тысячи физических и юридических лиц.

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

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евросоюз, аркадий волож, яндекс, афк "система", в мире