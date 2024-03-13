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ЕС исключил из антироссийских санкций бывшего главу "Яндекса" - РИА Новости, 13.03.2024
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09:26 13.03.2024 (обновлено: 12:52 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/sanktsii-1932652168.html
ЕС исключил из антироссийских санкций бывшего главу "Яндекса"
ЕС исключил из антироссийских санкций бывшего главу "Яндекса" - РИА Новости, 13.03.2024
ЕС исключил из антироссийских санкций бывшего главу "Яндекса"
Евросоюз исключил из антироссийских санкционных списков бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главу отделения... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:26
2024-03-13T12:52
евросоюз
аркадий волож
яндекс
афк "система"
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Евросоюз исключил из антироссийских санкционных списков бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главу отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.В нем говорится, что "упоминания этих лиц" удаляются из санкционных списков. Решение вступит в силу на следующий день после публикации.Накануне Совет ЕС в очередной раз продлил на полгода персональные ограничения в отношении физических лиц и организаций, которых европейские чиновники считают причастными к "подрыву суверенитета" Украины. При этом отмечалось, что Совет ЕС решил не возобновлять санкции в отношении трех физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов. Тем не менее в списке остаются более 2,1 тысячи физических и юридических лиц.
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
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евросоюз, аркадий волож, яндекс, афк "система", в мире
Евросоюз, Аркадий Волож, Яндекс, АФК "Система", В мире
ЕС исключил из антироссийских санкций бывшего главу "Яндекса"

ЕС отменил санкции в отношении бывшего главы "Яндекса" Воложа

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАркадий Волож
Аркадий Волож - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Аркадий Волож. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Евросоюз исключил из антироссийских санкционных списков бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главу отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
В нем говорится, что "упоминания этих лиц" удаляются из санкционных списков. Решение вступит в силу на следующий день после публикации.

Один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре того же года он объявил об уходе из "Яндекса". Позже представители Воложа распространили заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена. Сообщалось также, что адвокаты Воложа пытались добиться снятия с него персональных санкций через Суд ЕС.

Накануне Совет ЕС в очередной раз продлил на полгода персональные ограничения в отношении физических лиц и организаций, которых европейские чиновники считают причастными к "подрыву суверенитета" Украины. При этом отмечалось, что Совет ЕС решил не возобновлять санкции в отношении трех физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов. Тем не менее в списке остаются более 2,1 тысячи физических и юридических лиц.
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