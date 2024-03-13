ЕС исключил из антироссийских санкций бывшего главу "Яндекса"
ЕС отменил санкции в отношении бывшего главы "Яндекса" Воложа
Аркадий Волож. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 мар — РИА Новости. Евросоюз исключил из антироссийских санкционных списков бывшего главу "Яндекса" Аркадия Воложа, вице-президента АФК "Система" Сергея Мндоянца и главу отделения клуба "Ночные волки" Йозефа Гамбалека, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.
В нем говорится, что "упоминания этих лиц" удаляются из санкционных списков. Решение вступит в силу на следующий день после публикации.
Один из основателей и бывший гендиректор "Яндекса" Волож попал под санкции Евросоюза летом 2022 года. В декабре того же года он объявил об уходе из "Яндекса". Позже представители Воложа распространили заявление, в котором он сообщил, что с 2014 года не живет в России, а его история с "Яндексом" закончена. Сообщалось также, что адвокаты Воложа пытались добиться снятия с него персональных санкций через Суд ЕС.
Накануне Совет ЕС в очередной раз продлил на полгода персональные ограничения в отношении физических лиц и организаций, которых европейские чиновники считают причастными к "подрыву суверенитета" Украины. При этом отмечалось, что Совет ЕС решил не возобновлять санкции в отношении трех физических лиц и исключить из списков девять умерших фигурантов. Тем не менее в списке остаются более 2,1 тысячи физических и юридических лиц.