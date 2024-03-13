https://ria.ru/20240313/sanktsii-1932621217.html

Премьер Польши рассказал, что повлечет ослабление давления на Россию

Премьер Польши рассказал, что повлечет ослабление давления на Россию - РИА Новости, 13.03.2024

Премьер Польши рассказал, что повлечет ослабление давления на Россию

Победа Дональда Трампа на выборах президента США повлечет ослабление давления на Россию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T01:39

2024-03-13T01:39

2024-03-13T01:39

в мире

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сша

дональд трамп

дональд туск

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ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США повлечет ослабление давления на Россию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения. В настоящее время Туск и президент Польши Анджей Дуда находятся с визитом в США, где уже встретились с президентом Джо Байденом. "Я как раз могу многое сказать на тему намерений Дональда Трампа. Я имел возможность много лет с ним работать, когда был главой Совета Европы, во время различных встреч и саммитов", - сказал Туск. "К сожалению, то, что он говорит, нужно трактовать серьезно. Мы как Европа должны быть готовы к тому, что, быть может, давление со стороны Америки, оказываемое на (президента России Владимира) Путина, на Россию, будет меньше. Это не исключено. Тем более Европа должна сплотить ряды", - добавил польский премьер. Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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польша

сша

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в мире, россия, польша, сша, дональд трамп, дональд туск