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Премьер Польши рассказал, что повлечет ослабление давления на Россию - РИА Новости, 13.03.2024
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01:39 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/sanktsii-1932621217.html
Премьер Польши рассказал, что повлечет ослабление давления на Россию
Премьер Польши рассказал, что повлечет ослабление давления на Россию - РИА Новости, 13.03.2024
Премьер Польши рассказал, что повлечет ослабление давления на Россию
Победа Дональда Трампа на выборах президента США повлечет ослабление давления на Россию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T01:39
2024-03-13T01:39
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ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США повлечет ослабление давления на Россию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения. В настоящее время Туск и президент Польши Анджей Дуда находятся с визитом в США, где уже встретились с президентом Джо Байденом. "Я как раз могу многое сказать на тему намерений Дональда Трампа. Я имел возможность много лет с ним работать, когда был главой Совета Европы, во время различных встреч и саммитов", - сказал Туск. "К сожалению, то, что он говорит, нужно трактовать серьезно. Мы как Европа должны быть готовы к тому, что, быть может, давление со стороны Америки, оказываемое на (президента России Владимира) Путина, на Россию, будет меньше. Это не исключено. Тем более Европа должна сплотить ряды", - добавил польский премьер. Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html
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в мире, россия, польша, сша, дональд трамп, дональд туск
В мире, Россия, Польша, США, Дональд Трамп, Дональд Туск
Премьер Польши рассказал, что повлечет ослабление давления на Россию

Туск: победа Трампа на выборах в США повлечет ослабление давления на Россию

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. Победа Дональда Трампа на выборах президента США повлечет ослабление давления на Россию, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в эфире Польского телевидения.
В настоящее время Туск и президент Польши Анджей Дуда находятся с визитом в США, где уже встретились с президентом Джо Байденом.
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"Я как раз могу многое сказать на тему намерений Дональда Трампа. Я имел возможность много лет с ним работать, когда был главой Совета Европы, во время различных встреч и саммитов", - сказал Туск.
"К сожалению, то, что он говорит, нужно трактовать серьезно. Мы как Европа должны быть готовы к тому, что, быть может, давление со стороны Америки, оказываемое на (президента России Владимира) Путина, на Россию, будет меньше. Это не исключено. Тем более Европа должна сплотить ряды", - добавил польский премьер.
Трамп и Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий соответственно на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года.
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