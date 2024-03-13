https://ria.ru/20240313/sandu-1932768562.html

Санду понимает, что не выиграет на следующих выборах, заявил Шор

Санду понимает, что не выиграет на следующих выборах, заявил Шор - РИА Новости, 13.03.2024

Санду понимает, что не выиграет на следующих выборах, заявил Шор

Глава Молдавии Майя Санду и партия "Действие и солидарность" (ПДС) понимают, что проиграют будущие парламентские и президентские выборы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:28

2024-03-13T16:28

2024-03-13T17:27

молдавия

в мире

майя санду

илан шор

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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Глава Молдавии Майя Санду и партия "Действие и солидарность" (ПДС) понимают, что проиграют будущие парламентские и президентские выборы, заявил РИА Новости оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор, комментируя намерение лишить его молдавского гражданства.Ранее в среду глава администрации молдавского лидера Адриан Бэлуцел. Президент Молдавии Майя Санду может отозвать молдавское гражданство у оппозиционного политика Илана Шора и экс-председателя Демпартии Владимира Плахотнюка."Санду и ее партия понимают, что они проиграли будущие президентские и парламентские выборы. Сегодня всем в стране очевидно, что партия "Шор" является основой оппозиционной силой. Власти Молдавии находятся в агонии, и готовы пойти абсолютно на любой беспредел, лишь бы, как им кажется, бороться с нами. Их методы борьбы давно вышли за рамки закона, за рамки Конституции, за рамки любого морального, этического и политического плана", - сказал Шор.Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.

https://ria.ru/20230304/yazyk-1855770166.html

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, в мире, майя санду, илан шор