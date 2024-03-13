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Число раненных при ударе дрона ВСУ по нефтезаводу в Рязани выросло до трех - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/ryazan-1932667126.html
Число раненных при ударе дрона ВСУ по нефтезаводу в Рязани выросло до трех
Число раненных при ударе дрона ВСУ по нефтезаводу в Рязани выросло до трех - РИА Новости, 13.03.2024
Число раненных при ударе дрона ВСУ по нефтезаводу в Рязани выросло до трех
Три человека пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:33
2024-03-13T10:33
специальная военная операция на украине
происшествия
рязань
рязанская область
павел малков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Три человека пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В среду утром в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили РИА Новости, что на нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что нефтезавод подвергся атаке БПЛА. Было известно о двух пострадавших. "По уточненным данным, при ударе четырех дронов ВСУ на заводе пострадали три человека", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что информация о третьем пострадавшем поступила в 08.50. "У всех пострадавших - осколочные ранения, в том числе лица", - добавил собеседник агентства. По информации экстренных служб, вследствие атаки украинских дронов горят две установки для переработки нефти на площади 175 квадратных метров.
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происшествия, рязань, рязанская область, павел малков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязань, Рязанская область, Павел Малков, Вооруженные силы Украины
Число раненных при ударе дрона ВСУ по нефтезаводу в Рязани выросло до трех

Экстренные службы: три человека ранены при атаке дрона по нефтезаводу в Рязани

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Три человека пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В среду утром в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили РИА Новости, что на нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что нефтезавод подвергся атаке БПЛА. Было известно о двух пострадавших.
"По уточненным данным, при ударе четырех дронов ВСУ на заводе пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что информация о третьем пострадавшем поступила в 08.50. "У всех пострадавших - осколочные ранения, в том числе лица", - добавил собеседник агентства.
По информации экстренных служб, вследствие атаки украинских дронов горят две установки для переработки нефти на площади 175 квадратных метров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРязаньРязанская областьПавел МалковВооруженные силы Украины
 
 
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