https://ria.ru/20240313/ryazan-1932667126.html

Число раненных при ударе дрона ВСУ по нефтезаводу в Рязани выросло до трех

Число раненных при ударе дрона ВСУ по нефтезаводу в Рязани выросло до трех - РИА Новости, 13.03.2024

Число раненных при ударе дрона ВСУ по нефтезаводу в Рязани выросло до трех

Три человека пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T10:33

2024-03-13T10:33

2024-03-13T10:33

специальная военная операция на украине

происшествия

рязань

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Три человека пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В среду утром в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили РИА Новости, что на нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что нефтезавод подвергся атаке БПЛА. Было известно о двух пострадавших. "По уточненным данным, при ударе четырех дронов ВСУ на заводе пострадали три человека", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что информация о третьем пострадавшем поступила в 08.50. "У всех пострадавших - осколочные ранения, в том числе лица", - добавил собеседник агентства. По информации экстренных служб, вследствие атаки украинских дронов горят две установки для переработки нефти на площади 175 квадратных метров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, рязань, рязанская область, павел малков, вооруженные силы украины