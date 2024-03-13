https://ria.ru/20240313/ryazan-1932667126.html
Число раненных при ударе дрона ВСУ по нефтезаводу в Рязани выросло до трех
Число раненных при ударе дрона ВСУ по нефтезаводу в Рязани выросло до трех - РИА Новости, 13.03.2024
Число раненных при ударе дрона ВСУ по нефтезаводу в Рязани выросло до трех
Три человека пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T10:33
2024-03-13T10:33
2024-03-13T10:33
специальная военная операция на украине
происшествия
рязань
рязанская область
павел малков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Три человека пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. В среду утром в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили РИА Новости, что на нефтезаводе в Рязани горит установка, работают пожарные. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что нефтезавод подвергся атаке БПЛА. Было известно о двух пострадавших. "По уточненным данным, при ударе четырех дронов ВСУ на заводе пострадали три человека", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что информация о третьем пострадавшем поступила в 08.50. "У всех пострадавших - осколочные ранения, в том числе лица", - добавил собеседник агентства. По информации экстренных служб, вследствие атаки украинских дронов горят две установки для переработки нефти на площади 175 квадратных метров.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязань, рязанская область, павел малков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рязань, Рязанская область, Павел Малков, Вооруженные силы Украины
Число раненных при ударе дрона ВСУ по нефтезаводу в Рязани выросло до трех
Экстренные службы: три человека ранены при атаке дрона по нефтезаводу в Рязани
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Три человека пострадали, по уточненным данным, при атаке украинских БПЛА на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В среду утром в единой дежурно-диспетчерской службе сообщили РИА Новости, что на нефтезаводе в Рязани
горит установка, работают пожарные. Губернатор Рязанской области
Павел Малков сообщил, что нефтезавод подвергся атаке БПЛА. Было известно о двух пострадавших.
"По уточненным данным, при ударе четырех дронов ВСУ
на заводе пострадали три человека", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что информация о третьем пострадавшем поступила в 08.50. "У всех пострадавших - осколочные ранения, в том числе лица", - добавил собеседник агентства.
По информации экстренных служб, вследствие атаки украинских дронов горят две установки для переработки нефти на площади 175 квадратных метров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине