Синод РПЦ переподчинил часть приходов в Запорожской области
Синод РПЦ переподчинил ряд приходов в Запорожской области
© пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Сергей ВласовЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Сергей Власов
Москва, 13 мар - РИА Новости. Синод Русской православной церкви принял решение временно подчинить Бердянской епархии РПЦ часть приходов Запорожской епархии УПЦ, включая города Мелитополь и Энергодар. Соответствующее решение опубликовано на сайте РПЦ.
"Поручить временное управление приходами и обителями на территориях Веселовского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области преосвященному, управляющему Бердянской епархией. С целью их государственной регистрации в качестве религиозных организаций приписать упомянутые приходы и обители к Бердянской епархии", - сказано в сообщении.
Указывается, что "при изменении внешней ситуации" нужно "вернуться к вопросу о порядке управления упомянутыми приходами и обителями, а также их правового положения".
Также синод постановил продолжить упоминать за богослужением в приходах и обителях имя управляющего Бердянской епархией вслед за именами патриарха Кирилла и митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки. Митрополит Лука возглавляет Запорожскую епархию УПЦ, его кафедра находится в городе Запорожье, то есть за линией фронта.
Уточняется, что синод РПЦ принял эти решения "в связи с фактической длительной отделенностью линией фронта митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки от приходов и обителей, находящихся на территориях Веселовского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области, что препятствует нормальному ходу церковной жизни на упомянутой территории", а также "с учетом необходимости правового урегулирования положения упомянутых приходов и обителей, в том числе их регистрации в качестве юридических лиц" и невозможности "беспрепятственного урегулирования этой ситуации синодом Украинской православной церкви".
В РПЦ добавили, что в адрес патриарха Кирилла поступали сообщения от духовенства и мирян из обозначенных приходов Запорожской области "с просьбами урегулировать церковную ситуацию на этих территориях". В РПЦ подчеркнули, что митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука пользуется "неизменным уважением духовенства и мирян" и "стремится в пределах возможного дистанционно сохранять связь с приходами".