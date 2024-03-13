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Синод РПЦ переподчинил часть приходов в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2024
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Религия
 
17:06 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/rpts-1932780692.html
Синод РПЦ переподчинил часть приходов в Запорожской области
Синод РПЦ переподчинил часть приходов в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2024
Синод РПЦ переподчинил часть приходов в Запорожской области
Синод Русской православной церкви принял решение временно подчинить Бердянской епархии РПЦ часть приходов Запорожской епархии УПЦ, включая города Мелитополь и... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:06
2024-03-13T17:06
религия
мелитополь
энергодар
запорожская область
русская православная церковь
украинская православная церковь
религия
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Москва, 13 мар - РИА Новости. Синод Русской православной церкви принял решение временно подчинить Бердянской епархии РПЦ часть приходов Запорожской епархии УПЦ, включая города Мелитополь и Энергодар. Соответствующее решение опубликовано на сайте РПЦ."Поручить временное управление приходами и обителями на территориях Веселовского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области преосвященному, управляющему Бердянской епархией. С целью их государственной регистрации в качестве религиозных организаций приписать упомянутые приходы и обители к Бердянской епархии", - сказано в сообщении.Указывается, что "при изменении внешней ситуации" нужно "вернуться к вопросу о порядке управления упомянутыми приходами и обителями, а также их правового положения".Также синод постановил продолжить упоминать за богослужением в приходах и обителях имя управляющего Бердянской епархией вслед за именами патриарха Кирилла и митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки. Митрополит Лука возглавляет Запорожскую епархию УПЦ, его кафедра находится в городе Запорожье, то есть за линией фронта.Уточняется, что синод РПЦ принял эти решения "в связи с фактической длительной отделенностью линией фронта митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки от приходов и обителей, находящихся на территориях Веселовского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области, что препятствует нормальному ходу церковной жизни на упомянутой территории", а также "с учетом необходимости правового урегулирования положения упомянутых приходов и обителей, в том числе их регистрации в качестве юридических лиц" и невозможности "беспрепятственного урегулирования этой ситуации синодом Украинской православной церкви".В РПЦ добавили, что в адрес патриарха Кирилла поступали сообщения от духовенства и мирян из обозначенных приходов Запорожской области "с просьбами урегулировать церковную ситуацию на этих территориях". В РПЦ подчеркнули, что митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука пользуется "неизменным уважением духовенства и мирян" и "стремится в пределах возможного дистанционно сохранять связь с приходами".
https://ria.ru/20240312/tserkov-1932606196.html
https://ria.ru/20240303/patriarkh-1930866172.html
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мелитополь, энергодар, запорожская область, русская православная церковь, украинская православная церковь, религия
Религия, Мелитополь, Энергодар, Запорожская область, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Религия
Синод РПЦ переподчинил часть приходов в Запорожской области

Синод РПЦ переподчинил ряд приходов в Запорожской области

© пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Сергей ВласовЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / Сергей Власов
Читать ria.ru в
Москва, 13 мар - РИА Новости. Синод Русской православной церкви принял решение временно подчинить Бердянской епархии РПЦ часть приходов Запорожской епархии УПЦ, включая города Мелитополь и Энергодар. Соответствующее решение опубликовано на сайте РПЦ.
"Поручить временное управление приходами и обителями на территориях Веселовского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области преосвященному, управляющему Бердянской епархией. С целью их государственной регистрации в качестве религиозных организаций приписать упомянутые приходы и обители к Бердянской епархии", - сказано в сообщении.
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Указывается, что "при изменении внешней ситуации" нужно "вернуться к вопросу о порядке управления упомянутыми приходами и обителями, а также их правового положения".
Также синод постановил продолжить упоминать за богослужением в приходах и обителях имя управляющего Бердянской епархией вслед за именами патриарха Кирилла и митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки. Митрополит Лука возглавляет Запорожскую епархию УПЦ, его кафедра находится в городе Запорожье, то есть за линией фронта.
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Уточняется, что синод РПЦ принял эти решения "в связи с фактической длительной отделенностью линией фронта митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки от приходов и обителей, находящихся на территориях Веселовского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области, что препятствует нормальному ходу церковной жизни на упомянутой территории", а также "с учетом необходимости правового урегулирования положения упомянутых приходов и обителей, в том числе их регистрации в качестве юридических лиц" и невозможности "беспрепятственного урегулирования этой ситуации синодом Украинской православной церкви".
В РПЦ добавили, что в адрес патриарха Кирилла поступали сообщения от духовенства и мирян из обозначенных приходов Запорожской области "с просьбами урегулировать церковную ситуацию на этих территориях". В РПЦ подчеркнули, что митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука пользуется "неизменным уважением духовенства и мирян" и "стремится в пределах возможного дистанционно сохранять связь с приходами".
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