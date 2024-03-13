https://ria.ru/20240313/rpts-1932780692.html

Синод РПЦ переподчинил часть приходов в Запорожской области

Синод РПЦ переподчинил часть приходов в Запорожской области - РИА Новости, 13.03.2024

Синод РПЦ переподчинил часть приходов в Запорожской области

Синод Русской православной церкви принял решение временно подчинить Бердянской епархии РПЦ часть приходов Запорожской епархии УПЦ, включая города Мелитополь и... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:06

2024-03-13T17:06

2024-03-13T17:06

религия

мелитополь

энергодар

запорожская область

русская православная церковь

украинская православная церковь

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155951/85/1559518595_0:129:2501:1535_1920x0_80_0_0_55496e2076c9497c8c1eda85febf4d5c.jpg

Москва, 13 мар - РИА Новости. Синод Русской православной церкви принял решение временно подчинить Бердянской епархии РПЦ часть приходов Запорожской епархии УПЦ, включая города Мелитополь и Энергодар. Соответствующее решение опубликовано на сайте РПЦ."Поручить временное управление приходами и обителями на территориях Веселовского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области преосвященному, управляющему Бердянской епархией. С целью их государственной регистрации в качестве религиозных организаций приписать упомянутые приходы и обители к Бердянской епархии", - сказано в сообщении.Указывается, что "при изменении внешней ситуации" нужно "вернуться к вопросу о порядке управления упомянутыми приходами и обителями, а также их правового положения".Также синод постановил продолжить упоминать за богослужением в приходах и обителях имя управляющего Бердянской епархией вслед за именами патриарха Кирилла и митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки. Митрополит Лука возглавляет Запорожскую епархию УПЦ, его кафедра находится в городе Запорожье, то есть за линией фронта.Уточняется, что синод РПЦ принял эти решения "в связи с фактической длительной отделенностью линией фронта митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки от приходов и обителей, находящихся на территориях Веселовского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области, что препятствует нормальному ходу церковной жизни на упомянутой территории", а также "с учетом необходимости правового урегулирования положения упомянутых приходов и обителей, в том числе их регистрации в качестве юридических лиц" и невозможности "беспрепятственного урегулирования этой ситуации синодом Украинской православной церкви".В РПЦ добавили, что в адрес патриарха Кирилла поступали сообщения от духовенства и мирян из обозначенных приходов Запорожской области "с просьбами урегулировать церковную ситуацию на этих территориях". В РПЦ подчеркнули, что митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука пользуется "неизменным уважением духовенства и мирян" и "стремится в пределах возможного дистанционно сохранять связь с приходами".

https://ria.ru/20240312/tserkov-1932606196.html

https://ria.ru/20240303/patriarkh-1930866172.html

https://ria.ru/20240312/rpts-1932567190.html

мелитополь

энергодар

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

мелитополь, энергодар, запорожская область, русская православная церковь, украинская православная церковь, религия