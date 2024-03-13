https://ria.ru/20240313/rossiyanin-1932828873.html

СМИ: россиянина нашли убитым на Пхукете в доме, где выращивали марихуану

СМИ: россиянина нашли убитым на Пхукете в доме, где выращивали марихуану - РИА Новости, 13.03.2024

СМИ: россиянина нашли убитым на Пхукете в доме, где выращивали марихуану

Сорокадвухлетний гражданин России найден убитым на таиландском туристическом острове Пхукет в доме, на участке перед которым выращивается марихуана и где в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T22:16

2024-03-13T22:16

2024-03-13T22:16

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пхукет (остров)

таиланд

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БАНГКОК, 13 мар - РИА Новости. Сорокадвухлетний гражданин России найден убитым на таиландском туристическом острове Пхукет в доме, на участке перед которым выращивается марихуана и где в течение длительного времени велась торговля частично легализованным в стране наркотиком, сообщает в среду газета Bangkok Post со ссылкой на местную полицию. Тело россиянина было найдено в среду днем полицейскими в запертом доме, известном, как торговая точка по продаже изделий из каннабиса. У погибшего обнаружены глубокие порезы на шее и на теле, на полу комнаты, где он лежал, обнаружено большое количество крови и фрагменты растений каннабиса, говорится в сообщении. В доме и перед домом были найдены следы борьбы, также сообщает издание. По информации газеты, поиски россиянина начались, когда его девушка, также гражданка России, попросила фирму по аренде автомобилей отследить местонахождение машины, которую они вместе арендовали, сообщив, что мужчина уехал из дома, где жил вместе с ней, на арендованном авто два дня назад и исчез. Машина была найдена в районе Чалонг у запертого двухэтажного дома. Россиянка вместе с сотрудниками фирмы по аренде автомобилей обратилась в полицию. Полицейские вскрыли входную дверь дома и обнаружили тело погибшего. Сотрудники отдела розыска полиции Пхукета сообщили Bangkok Post, что дом находился в длительной аренде у смешанной пары - тайской женщины и ее иностранного сожителя. Раньше в доме находился офис туристической компании, а после пандемии и частичной легализации марихуаны в 2022 году в доме была открыта торговая точка - салон по продаже изделий из каннабиса, в том числе сигарет с марихуаной, которые покупатели могли употребить на месте, так как употребление марихуаны в общественных местах в Таиланде по-прежнему запрещено. Как сообщили полицейские, в дом часто приходили иностранные туристы, покупавшие изделия из каннабиса. Однако в момент обнаружения тела погибшего россиянина в доме больше никого не было, говорится в сообщении. Гражданин РФ, найденный убитым в среду, прибыл в Таиланд 28 января, воспользовавшись трехмесячным безвизовым разрешением на пребывание в стране, действие которого заканчивалось 26 апреля. Полиция подозревает в его убийстве иностранного гражданина, прибывшего в Таиланд 12 января и покинувшего страну во вторник, 12 марта, сообщает Bangkok Post. В генеральном консульстве РФ в городе Пхукет РИА Новости сообщили, что пока не получали от полицейских властей Пхукета уведомления о произошедшем.

https://ria.ru/20240311/tailand-1932326101.html

https://ria.ru/20240222/lavina-1928972110.html

https://ria.ru/20240205/transportirovka-1925485144.html

россия

пхукет (остров)

таиланд

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в мире, россия, пхукет (остров), таиланд