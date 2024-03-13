Рейтинг@Mail.ru
Россия вошла в первую десятку стран по внедрению ИИ - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 13.03.2024 (обновлено: 19:07 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932725761.html
Россия вошла в первую десятку стран по внедрению ИИ
Россия вошла в первую десятку стран по внедрению ИИ - РИА Новости, 13.03.2024
Россия вошла в первую десятку стран по внедрению ИИ
Россия вошла в десятку лидеров по внедрению искусственного интеллекта, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на пленарной сессии по ИИ на... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:08
2024-03-13T19:07
технологии
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_34e452e4fcb9780de0b9f6c162248685.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия вошла в десятку лидеров по внедрению искусственного интеллекта, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на пленарной сессии по ИИ на выставке "Россия"."Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров", — сказал он.При этом общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5 процента, подчеркнул Решетников.Кроме того, отметил министр, развивается технология генеративного ИИ, который способен сам создавать продукт. По числу таких моделей Россия занимает четвертое место в мире, добавил он.По словам главы МЭР, искусственный интеллект влияет на производительность труда, так как позволяет оптимизировать процессы, снизить издержки и повысить качество продукции. Главное же, полагает он, — сохранить тренд на внедрение, обеспечить массовое использование и тиражирование технологии в отраслях. Это масштабная задача, для всего правительства, подчеркнул министр.Нужно также создавать стимулы для тех, кто еще не внедрил нейросети, развивать под них рынок решений, совершенствовать фундаментальную науку, полагает Решетников. Для этого власти намерены формировать научные школы, выделять дополнительное финансирование и открывать новые исследовательские центры. Планируется также привлекать бизнес и наращивать вычислительные мощности.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной в области искусственного интеллекта. В обновленной редакции Национальной стратегии развития ИИ стоит, в частности, задача обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. По словам главы государства, их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере.
https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html
https://ria.ru/20240313/ii-1932723756.html
https://ria.ru/20240229/ii-1930121080.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574024161_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b11622e29df3e3f3c5d1789477f5101c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Технологии, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Россия вошла в первую десятку стран по внедрению ИИ

МЭР: Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ

© Depositphotos.com / agsandrewИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Depositphotos.com / agsandrew
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия вошла в десятку лидеров по внедрению искусственного интеллекта, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на пленарной сессии по ИИ на выставке "Россия".
"Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров", — сказал он.
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В России начали появляться новые профессии из-за развития нейросетей
17 февраля, 09:45
При этом общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5 процента, подчеркнул Решетников.
Кроме того, отметил министр, развивается технология генеративного ИИ, который способен сам создавать продукт. По числу таких моделей Россия занимает четвертое место в мире, добавил он.
По словам главы МЭР, искусственный интеллект влияет на производительность труда, так как позволяет оптимизировать процессы, снизить издержки и повысить качество продукции. Главное же, полагает он, — сохранить тренд на внедрение, обеспечить массовое использование и тиражирование технологии в отраслях. Это масштабная задача, для всего правительства, подчеркнул министр.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
К 2029 году ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых, считает Маск
Вчера, 13:59
Нужно также создавать стимулы для тех, кто еще не внедрил нейросети, развивать под них рынок решений, совершенствовать фундаментальную науку, полагает Решетников. Для этого власти намерены формировать научные школы, выделять дополнительное финансирование и открывать новые исследовательские центры. Планируется также привлекать бизнес и наращивать вычислительные мощности.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной в области искусственного интеллекта. В обновленной редакции Национальной стратегии развития ИИ стоит, в частности, задача обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. По словам главы государства, их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере.
Человеческий мозг - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Российские специалисты оценили уровень владения инструментами ИИ
29 февраля, 08:51
 
ТехнологииРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала