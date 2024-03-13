https://ria.ru/20240313/rossiya-1932725761.html

Россия вошла в первую десятку стран по внедрению ИИ

Россия вошла в первую десятку стран по внедрению ИИ - РИА Новости, 13.03.2024

Россия вошла в первую десятку стран по внедрению ИИ

Россия вошла в десятку лидеров по внедрению искусственного интеллекта, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на пленарной сессии по ИИ на... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:08

2024-03-13T14:08

2024-03-13T19:07

технологии

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия вошла в десятку лидеров по внедрению искусственного интеллекта, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на пленарной сессии по ИИ на выставке "Россия"."Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров", — сказал он.При этом общий уровень внедрения искусственного интеллекта в приоритетных направлениях экономики составил 31,5 процента, подчеркнул Решетников.Кроме того, отметил министр, развивается технология генеративного ИИ, который способен сам создавать продукт. По числу таких моделей Россия занимает четвертое место в мире, добавил он.По словам главы МЭР, искусственный интеллект влияет на производительность труда, так как позволяет оптимизировать процессы, снизить издержки и повысить качество продукции. Главное же, полагает он, — сохранить тренд на внедрение, обеспечить массовое использование и тиражирование технологии в отраслях. Это масштабная задача, для всего правительства, подчеркнул министр.Нужно также создавать стимулы для тех, кто еще не внедрил нейросети, развивать под них рынок решений, совершенствовать фундаментальную науку, полагает Решетников. Для этого власти намерены формировать научные школы, выделять дополнительное финансирование и открывать новые исследовательские центры. Планируется также привлекать бизнес и наращивать вычислительные мощности.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия должна быть самодостаточной и конкурентоспособной в области искусственного интеллекта. В обновленной редакции Национальной стратегии развития ИИ стоит, в частности, задача обеспечить технологический суверенитет по таким революционным направлениям, как генеративный искусственный интеллект и большие языковые модели. По словам главы государства, их внедрение обещает настоящий прорыв в экономике и социальной сфере.

https://ria.ru/20240217/spetsialnosti-1927921032.html

https://ria.ru/20240313/ii-1932723756.html

https://ria.ru/20240229/ii-1930121080.html

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технологии, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)