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России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся - РИА Новости, 13.03.2024
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13:25 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932704624.html
России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся
России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся - РИА Новости, 13.03.2024
России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся
Большое — более чем полуторачасовое — интервью Владимира Путина для РИА Новости и "Россия 1" завершило цикл не просто крупных, а в буквальном смысле программных РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T13:25
2024-03-13T13:25
аналитика
россия
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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Большое — более чем полуторачасовое — интервью Владимира Путина для РИА Новости и "Россия 1" завершило цикл не просто крупных, а в буквальном смысле программных выступлений президента за последние недели. Оно стало третьим после интервью Такеру Карлсону и послания Федеральному собранию.Разговор с Дмитрием Киселевым поставил точку в шедших все это время дискуссиях и спорах: неслучайно он начался не со сложных геополитических материй и не с радующих социальных инициатив властей, а с самого банального и животрепещущего — а деньги-то на озвученное планов громадье, все эти астрономические триллионы, у страны есть? Ответ оказался однозначен: да, есть — более того, за основу приняты сдержанные оценки и прогнозы, но с высокой вероятностью реальность их превзойдет, что соответствующим образом скажется и на дальнейших шагах государства.Путин подтвердил, что озвученная им масштабнейшая программа действий рассчитана на следующие шесть лет. Она охватывает десятки сфер и направлений — от дорожного строительства до поддержки многодетных семей, от искусственного интеллекта до развития депрессивных регионов. Однако если отвлечься от конкретных проектов и планов, становится очевидно, что президент говорит о стратегии развития России как таковой — принципиально новой стратегии, рассчитанной на десятилетия и даже на столетия, и ничего подобного в нашей истории даже близко ранее не возникало. Причем это не некая умозрительная концепция, от которой обществу ни тепло ни холодно. Нет, любой человек, живущий в стране, ощущает, как повсеместно пошли тектонические сдвиги, и все они объединены общей целью национального благополучия — не когда-нибудь там, в отдаленном светлом будущем, а здесь и сейчас. И это действительно беспрецедентно для нашей страны.Ведь какие особенности истории России стали ее фирменными знаками? Во-первых, многочисленные экзистенциальные внешние угрозы, то есть войны, в которых на кону стояло ее выживание и для победы приходилось собирать все возможные силы. Во-вторых, догоняющее развитие рывками через народные сверхусилия и ценой больших жертв. В-третьих, избирательное развитие: у нас лучший в мире балет, и мы первыми отправили человека в космос, но русские дороги веками являлись притчей во языцех, и мы с завистью смотрели на Запад с его вымытыми шампунем тротуарами, цветниками на балконах и уютными уличными кафе.Потому что ресурсов, даже колоссальных российских ресурсов никогда не хватало на все — и веками приходилось бросать их на решение самых насущных для выживания страны проблем, которые валятся на нее — на нас — беспрерывным потоком.Вполне закономерна популярность знаменитого столыпинского высказывания про "двадцать лет покоя" для России, которое неоднократно цитировал и сам Путин. Но спустя более века после слов Столыпина, после короткого периода прекраснодушных надежд и иллюзий, стало очевидно, что не будет у России этих двадцати лет — никогда не будет.И вот в этот момент Владимир Путин выступил с программой развития страны, которая открыто заявляет: ну и ладно, справимся и так.Россия впервые в своей истории не просто планирует, а уже действует, руководствуясь принципиально новой для себя стратегией, в которой главное — всестороннее внутреннее развитие страны и благополучие людей. И это в момент, когда против нее коллективным Западом развязана очередная война на уничтожение. Однако выбран такой формат отражения угрозы, который не требует перенапряжения всех народных сил и насколько возможно бережет жизни наших солдат.И это работает. Два года СВО и беспрецедентных экономических санкций — а в стране экономический бум, бешеными темпами развиваются десятки отраслей, уровень и качество жизни людей растет, комфорт, обустроенность и высокое качество сервиса стали обыденностью, ну а поговорка про русские дороги уже давно потеряла львиную долю своей актуальности.Президент в интервью предположил, что идущие в эти дни атаки на приграничные российские территории связаны с попыткой повлиять на свободное волеизъявление граждан на президентских выборах. Без сомнения, это так. Но для Запада проблема Путина не только в нем лично, но и вот в этой качественно и исторически новой стратегии России: ощетинившаяся новейшим ядерным и не только ядерным оружием, ведущая боевые действия в режиме экономии ресурсов и сбережения людских жизней, зато вливающая колоссальные силы в собственное всестороннее развитие.Десятками запускаемые в эти дни по российским объектам дроны как будто пытаются пробить брешь в убежденности нашего народа в правильности выбранного пути и в самой идее благополучной развитой России, которая уже живет хорошо, а будет жить еще лучше.Но выбрав новую для себя стратегию, страна верна своим корням: никому врагу в прошлом не удалось ее сломать, не получится это и у нынешних.
https://ria.ru/20240313/putin-1932652995.html
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html
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Ирина Алкснис
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аналитика, россия, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Аналитика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву

России не дадут двадцати лет покоя. Ну и обойдемся

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Большое — более чем полуторачасовое — интервью Владимира Путина для РИА Новости и "Россия 1" завершило цикл не просто крупных, а в буквальном смысле программных выступлений президента за последние недели. Оно стало третьим после интервью Такеру Карлсону и послания Федеральному собранию.
Разговор с Дмитрием Киселевым поставил точку в шедших все это время дискуссиях и спорах: неслучайно он начался не со сложных геополитических материй и не с радующих социальных инициатив властей, а с самого банального и животрепещущего — а деньги-то на озвученное планов громадье, все эти астрономические триллионы, у страны есть? Ответ оказался однозначен: да, есть — более того, за основу приняты сдержанные оценки и прогнозы, но с высокой вероятностью реальность их превзойдет, что соответствующим образом скажется и на дальнейших шагах государства.
Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Владимир Путин: Россия на стратегическом пути развития и с него не свернет
Вчера, 10:00
Путин подтвердил, что озвученная им масштабнейшая программа действий рассчитана на следующие шесть лет. Она охватывает десятки сфер и направлений — от дорожного строительства до поддержки многодетных семей, от искусственного интеллекта до развития депрессивных регионов. Однако если отвлечься от конкретных проектов и планов, становится очевидно, что президент говорит о стратегии развития России как таковой — принципиально новой стратегии, рассчитанной на десятилетия и даже на столетия, и ничего подобного в нашей истории даже близко ранее не возникало. Причем это не некая умозрительная концепция, от которой обществу ни тепло ни холодно. Нет, любой человек, живущий в стране, ощущает, как повсеместно пошли тектонические сдвиги, и все они объединены общей целью национального благополучия — не когда-нибудь там, в отдаленном светлом будущем, а здесь и сейчас. И это действительно беспрецедентно для нашей страны.
Ведь какие особенности истории России стали ее фирменными знаками? Во-первых, многочисленные экзистенциальные внешние угрозы, то есть войны, в которых на кону стояло ее выживание и для победы приходилось собирать все возможные силы. Во-вторых, догоняющее развитие рывками через народные сверхусилия и ценой больших жертв. В-третьих, избирательное развитие: у нас лучший в мире балет, и мы первыми отправили человека в космос, но русские дороги веками являлись притчей во языцех, и мы с завистью смотрели на Запад с его вымытыми шампунем тротуарами, цветниками на балконах и уютными уличными кафе.
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
Потому что ресурсов, даже колоссальных российских ресурсов никогда не хватало на все — и веками приходилось бросать их на решение самых насущных для выживания страны проблем, которые валятся на нее — на нас — беспрерывным потоком.
Вполне закономерна популярность знаменитого столыпинского высказывания про "двадцать лет покоя" для России, которое неоднократно цитировал и сам Путин. Но спустя более века после слов Столыпина, после короткого периода прекраснодушных надежд и иллюзий, стало очевидно, что не будет у России этих двадцати лет — никогда не будет.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
И вот в этот момент Владимир Путин выступил с программой развития страны, которая открыто заявляет: ну и ладно, справимся и так.
Россия впервые в своей истории не просто планирует, а уже действует, руководствуясь принципиально новой для себя стратегией, в которой главное — всестороннее внутреннее развитие страны и благополучие людей. И это в момент, когда против нее коллективным Западом развязана очередная война на уничтожение. Однако выбран такой формат отражения угрозы, который не требует перенапряжения всех народных сил и насколько возможно бережет жизни наших солдат.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
29 февраля, 14:34
И это работает. Два года СВО и беспрецедентных экономических санкций — а в стране экономический бум, бешеными темпами развиваются десятки отраслей, уровень и качество жизни людей растет, комфорт, обустроенность и высокое качество сервиса стали обыденностью, ну а поговорка про русские дороги уже давно потеряла львиную долю своей актуальности.
Президент в интервью предположил, что идущие в эти дни атаки на приграничные российские территории связаны с попыткой повлиять на свободное волеизъявление граждан на президентских выборах. Без сомнения, это так. Но для Запада проблема Путина не только в нем лично, но и вот в этой качественно и исторически новой стратегии России: ощетинившаяся новейшим ядерным и не только ядерным оружием, ведущая боевые действия в режиме экономии ресурсов и сбережения людских жизней, зато вливающая колоссальные силы в собственное всестороннее развитие.
Люди на фоне флага России - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
Наступает век войн — Россия может его предотвратить
8 марта, 08:00
Десятками запускаемые в эти дни по российским объектам дроны как будто пытаются пробить брешь в убежденности нашего народа в правильности выбранного пути и в самой идее благополучной развитой России, которая уже живет хорошо, а будет жить еще лучше.
Но выбрав новую для себя стратегию, страна верна своим корням: никому врагу в прошлом не удалось ее сломать, не получится это и у нынешних.
 
АналитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
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