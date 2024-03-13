https://ria.ru/20240313/rossiya-1932703882.html

Наблюдаем конец. В Швеции сделали неожиданное заявление о России

Наблюдаем конец. В Швеции сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 13.03.2024

Наблюдаем конец. В Швеции сделали неожиданное заявление о России

Неспособность западных элит победить Россию свидетельствует об окончании эпохи главенства Запада в мире, заявил аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:53

2024-03-13T12:53

2024-03-13T17:18

в мире

россия

венгрия

швеция

виктор орбан

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Неспособность западных элит победить Россию свидетельствует об окончании эпохи главенства Запада в мире, заявил аналитик Ларс Берн в интервью SwebbTV."Сейчас мы наблюдаем конец 500-летней гегемонии Запада", — сказал он.Украинский конфликт обернулся настоящим провалом для противников России, так как сейчас она богаче и сильнее, чем когда-либо, подчеркнул эксперт.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что гегемония западных стран подошла к концу, сейчас формируется новый мировой порядок. Премьер указал на попытки расколоть мир на геополитические блоки. При этом огромное давление оказывают на такие страны, как Венгрия, которые отстаивают суверенитет.Владимир Путин неоднократно критиковал пропагандируемый Западом "мировой порядок, основанный на правилах", называя его нонсенсом. По его словам, этих правил никто не видел и не писал, что дает возможность приверженцам подобного колониального подхода придумывать их от случая к случаю ради своей выгоды.Российский лидер подчеркивал, что многополярный миропорядок укрепляется, и это неизбежный процесс, поскольку уродливая по своей сути неоколониальная мировая система прекратила существование.При этом глава государства указывал на необходимость создать новый мировой порядок, в основу которого лягут принципы открытости экономики, справедливости для всех, коллективных решений и учета интересов всех государств.

https://ria.ru/20240312/shvetsiya-1932428077.html

https://ria.ru/20240312/rossiya-1932512452.html

россия

венгрия

швеция

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в мире, россия, венгрия, швеция, виктор орбан, владимир путин