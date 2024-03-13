Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о поддержке со стороны россиян - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 13.03.2024 (обновлено: 11:07 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932645892.html
Путин рассказал о поддержке со стороны россиян
Путин рассказал о поддержке со стороны россиян - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал о поддержке со стороны россиян
Президент России Владимир Путин позитивно оценивает тот факт, что глубинное российское общество сейчас получило возможность проявить себя: ощущение, что люди... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:35
2024-03-13T11:07
владимир путин
дмитрий киселев
россия
общество
интервью владимира путина дмитрию киселеву
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151668/58/1516685878_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_71a7ef703ffaf9ba984c92e2f68786e8.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позитивно оценивает тот факт, что глубинное российское общество сейчас получило возможность проявить себя: ощущение, что люди давно этого ждали. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Оно было, оно просто проявилось. И это очень хорошо, что мы дали возможность этому глубинному обществу российскому проявить себя", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, в какой степени он ощущает поддержку российского общества сейчас, в таком его новом качестве. "У меня такое ощущение, что люди давно этого ждали - что рядовой человек, он будет: а) востребован страной, государством, и б) от него зависит судьба страны. И вот это ощущение внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач, в данном случае в сфере безопасности, оно и подняло на поверхность вот эту силу русского и других народов России", - уверен президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151668/58/1516685878_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d1de0355aa70a6690707157f76a5718a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий киселев, россия, общество, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Россия, Общество, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин рассказал о поддержке со стороны россиян

Путин: хорошо, что глубинному обществу в России дали возможность проявить себя

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники митинг-концерта на Манежной площади в честь воссоединения Крыма с Россией
Участники митинг-концерта на Манежной площади в честь воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Участники митинг-концерта на Манежной площади в честь воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позитивно оценивает тот факт, что глубинное российское общество сейчас получило возможность проявить себя: ощущение, что люди давно этого ждали.
Такое мнение он высказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Оно было, оно просто проявилось. И это очень хорошо, что мы дали возможность этому глубинному обществу российскому проявить себя", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, в какой степени он ощущает поддержку российского общества сейчас, в таком его новом качестве.
"У меня такое ощущение, что люди давно этого ждали - что рядовой человек, он будет: а) востребован страной, государством, и б) от него зависит судьба страны. И вот это ощущение внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач, в данном случае в сфере безопасности, оно и подняло на поверхность вот эту силу русского и других народов России", - уверен президент.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
 
Владимир ПутинДмитрий КиселевРоссияОбществоИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала