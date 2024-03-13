https://ria.ru/20240313/rossiya-1932645892.html

Путин рассказал о поддержке со стороны россиян

Путин рассказал о поддержке со стороны россиян - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал о поддержке со стороны россиян

Президент России Владимир Путин позитивно оценивает тот факт, что глубинное российское общество сейчас получило возможность проявить себя: ощущение, что люди... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:35

2024-03-13T08:35

2024-03-13T11:07

владимир путин

дмитрий киселев

россия

общество

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позитивно оценивает тот факт, что глубинное российское общество сейчас получило возможность проявить себя: ощущение, что люди давно этого ждали. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Оно было, оно просто проявилось. И это очень хорошо, что мы дали возможность этому глубинному обществу российскому проявить себя", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, в какой степени он ощущает поддержку российского общества сейчас, в таком его новом качестве. "У меня такое ощущение, что люди давно этого ждали - что рядовой человек, он будет: а) востребован страной, государством, и б) от него зависит судьба страны. И вот это ощущение внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач, в данном случае в сфере безопасности, оно и подняло на поверхность вот эту силу русского и других народов России", - уверен президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, дмитрий киселев, россия, общество, интервью владимира путина дмитрию киселеву