https://ria.ru/20240313/rossiya-1932645892.html
Путин рассказал о поддержке со стороны россиян
Путин рассказал о поддержке со стороны россиян - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал о поддержке со стороны россиян
Президент России Владимир Путин позитивно оценивает тот факт, что глубинное российское общество сейчас получило возможность проявить себя: ощущение, что люди... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:35
2024-03-13T08:35
2024-03-13T11:07
владимир путин
дмитрий киселев
россия
общество
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позитивно оценивает тот факт, что глубинное российское общество сейчас получило возможность проявить себя: ощущение, что люди давно этого ждали. Такое мнение он высказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Оно было, оно просто проявилось. И это очень хорошо, что мы дали возможность этому глубинному обществу российскому проявить себя", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, в какой степени он ощущает поддержку российского общества сейчас, в таком его новом качестве. "У меня такое ощущение, что люди давно этого ждали - что рядовой человек, он будет: а) востребован страной, государством, и б) от него зависит судьба страны. И вот это ощущение внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач, в данном случае в сфере безопасности, оно и подняло на поверхность вот эту силу русского и других народов России", - уверен президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий киселев, россия, общество, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Россия, Общество, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин рассказал о поддержке со стороны россиян
Путин: хорошо, что глубинному обществу в России дали возможность проявить себя
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин позитивно оценивает тот факт, что глубинное российское общество сейчас получило возможность проявить себя: ощущение, что люди давно этого ждали.
Такое мнение он высказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву
для "России 1" и РИА Новости.
"Оно было, оно просто проявилось. И это очень хорошо, что мы дали возможность этому глубинному обществу российскому проявить себя", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, в какой степени он ощущает поддержку российского общества сейчас, в таком его новом качестве.
"У меня такое ощущение, что люди давно этого ждали - что рядовой человек, он будет: а) востребован страной, государством, и б) от него зависит судьба страны. И вот это ощущение внутренней связи с Родиной, с Отечеством, своей значимости при решении ключевых задач, в данном случае в сфере безопасности, оно и подняло на поверхность вот эту силу русского и других народов России", - уверен президент.
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой