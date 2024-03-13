https://ria.ru/20240313/rossiya-1932643982.html
Люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, заявил Путин
Люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
Люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, заявил Путин
Многие люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, они связывают это со своими надеждами на свой собственный суверенитет и независимое развитие,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:19
2024-03-13T08:19
2024-03-13T11:09
россия
африка
латинская америка
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Многие люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, они связывают это со своими надеждами на свой собственный суверенитет и независимое развитие, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "На что бы хотел обратить внимание, здесь вы абсолютно правы - здесь многие люди в мире как бы смотрят на нас, на то, что происходит в нашей стране и в нашей борьбе за свои интересы. Вот, на мой взгляд, что важно. А почему это происходит? Не потому что мы формально являемся членами БРИКС или у нас какие-то традиционные отношения с Африкой. Тоже важно, это важно. Но суть, на мой взгляд, совершенно в другом. Она заключается в том, что вот этот так называемый "золотой миллиард" на протяжении веков - пятисот лет - они практически паразитировали на других народах. Они рвали на части несчастные народы Африки, они эксплуатировали Латинскую Америку, эксплуатировали страны Азии. И им, конечно, никто этого не забыл", - сказал Путин. По его словам, дело даже не в руководстве этих стран, хотя это очень важно, а рядовые граждане сердцем чувствуют, что происходит. "И нашу борьбу за свою независимость и истинный суверенитет они связывают со своими чаяниями на свой собственный суверенитет и независимое развитие", - заявил президент РФ.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, заявил Путин
Путин: многие люди в мире связывают борьбу РФ за ее интересы со своими надеждами