https://ria.ru/20240313/rossiya-1932643982.html

Люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, заявил Путин

Люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024

Люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, заявил Путин

Многие люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, они связывают это со своими надеждами на свой собственный суверенитет и независимое развитие,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:19

2024-03-13T08:19

2024-03-13T11:09

россия

африка

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Многие люди в мире наблюдают за борьбой России за ее интересы, они связывают это со своими надеждами на свой собственный суверенитет и независимое развитие, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "На что бы хотел обратить внимание, здесь вы абсолютно правы - здесь многие люди в мире как бы смотрят на нас, на то, что происходит в нашей стране и в нашей борьбе за свои интересы. Вот, на мой взгляд, что важно. А почему это происходит? Не потому что мы формально являемся членами БРИКС или у нас какие-то традиционные отношения с Африкой. Тоже важно, это важно. Но суть, на мой взгляд, совершенно в другом. Она заключается в том, что вот этот так называемый "золотой миллиард" на протяжении веков - пятисот лет - они практически паразитировали на других народах. Они рвали на части несчастные народы Африки, они эксплуатировали Латинскую Америку, эксплуатировали страны Азии. И им, конечно, никто этого не забыл", - сказал Путин. По его словам, дело даже не в руководстве этих стран, хотя это очень важно, а рядовые граждане сердцем чувствуют, что происходит. "И нашу борьбу за свою независимость и истинный суверенитет они связывают со своими чаяниями на свой собственный суверенитет и независимое развитие", - заявил президент РФ.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, африка, латинская америка, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, брикс, в мире