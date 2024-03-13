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Россия не свернет с пути, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
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07:50 13.03.2024 (обновлено: 12:02 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932640604.html
Россия не свернет с пути, заявил Путин
Россия не свернет с пути, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
Россия не свернет с пути, заявил Путин
Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и с него не свернет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:50
2024-03-13T12:02
россия
владимир путин
дмитрий киселев
политика
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и с него не свернет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и со своего пути не свернет", - сказал президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
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Путин: Россия на стратегическом пути развития и с него не свернет
Путин: Россия на стратегическом пути развития и с него не свернет
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, политика, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Политика, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Россия не свернет с пути, заявил Путин

Путин: Россия не на перепутье, с пути не свернет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и с него не свернет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и со своего пути не свернет", - сказал президент.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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29 февраля, 15:33
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий КиселевПолитикаИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
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