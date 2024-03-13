https://ria.ru/20240313/rossiya-1932640604.html
Россия не свернет с пути, заявил Путин
Россия не свернет с пути, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
Россия не свернет с пути, заявил Путин
Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и с него не свернет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:50
2024-03-13T07:50
2024-03-13T12:02
россия
владимир путин
дмитрий киселев
политика
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и с него не свернет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и со своего пути не свернет", - сказал президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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Путин: Россия на стратегическом пути развития и с него не свернет
Путин: Россия на стратегическом пути развития и с него не свернет
2024-03-13T07:50
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Политика, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Россия не свернет с пути, заявил Путин
Путин: Россия не на перепутье, с пути не свернет