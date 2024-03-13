https://ria.ru/20240313/rossiya-1932640604.html

Россия не свернет с пути, заявил Путин

Россия не свернет с пути, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024

Россия не свернет с пути, заявил Путин

Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и с него не свернет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:50

2024-03-13T07:50

2024-03-13T12:02

россия

владимир путин

дмитрий киселев

политика

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и с него не свернет, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Россия не на перепутье, она на стратегическом пути своего развития и со своего пути не свернет", - сказал президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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Путин: Россия на стратегическом пути развития и с него не свернет Путин: Россия на стратегическом пути развития и с него не свернет 2024-03-13T07:50 true PT1M38S

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