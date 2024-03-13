https://ria.ru/20240313/rossiya-1932640436.html

Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься

Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься

С Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя, последствия могут быть катастрофическими, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:46

2024-03-13T07:46

2024-03-13T11:14

россия

владимир путин

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

безопасность

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. С Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя, последствия могут быть катастрофическими, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности", - сказал Путин, отвечая на вопрос, какую цену готовы заплатить за вызов, с которым вынужденно столкнулись исторически.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html

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