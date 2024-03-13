https://ria.ru/20240313/rossiya-1932640436.html
Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься
Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься
С Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя, последствия могут быть катастрофическими, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:46
2024-03-13T07:46
2024-03-13T11:14
россия
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930208024_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_8645f78fc9c8e7597326f50aa2a6c01e.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. С Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя, последствия могут быть катастрофическими, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности", - сказал Путин, отвечая на вопрос, какую цену готовы заплатить за вызов, с которым вынужденно столкнулись исторически.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930208024_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_5c2442a8a6a277b635075a02f751085e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Безопасность
Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься
Путин: с Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя