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Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься - РИА Новости, 13.03.2024
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07:46 13.03.2024 (обновлено: 11:14 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/rossiya-1932640436.html
Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься
Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься
С Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя, последствия могут быть катастрофическими, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:46
2024-03-13T11:14
россия
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
безопасность
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. С Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя, последствия могут быть катастрофическими, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности", - сказал Путин, отвечая на вопрос, какую цену готовы заплатить за вызов, с которым вынужденно столкнулись исторически.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240313/frg-1932635434.html
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россия, владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву, безопасность
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Безопасность
Путин рассказал, что будет с Россией, если она не сможет защититься

Путин: с Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. С Россией никто не будет считаться, если она не защитит себя, последствия могут быть катастрофическими, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"С нами никто не будет считаться, если уж мы сами себя не можем защитить. И последствия могут быть катастрофическими для российской государственности", - сказал Путин, отвечая на вопрос, какую цену готовы заплатить за вызов, с которым вынужденно столкнулись исторически.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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