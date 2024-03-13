https://ria.ru/20240313/rossiya-1932639816.html

Путин рассказал, почему Россия не бросает своих людей

Путин рассказал, почему Россия не бросает своих людей - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, почему Россия не бросает своих людей

Если Россия сегодня бросит своих людей на Донбассе и в Новороссии, то завтра потери возрастут многократно, у российских детей не будет будущего, заявил... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:42

2024-03-13T07:42

2024-03-13T11:14

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

интервью владимира путина дмитрию киселеву

дмитрий киселев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Если Россия сегодня бросит своих людей на Донбассе и в Новороссии, то завтра потери возрастут многократно, у российских детей не будет будущего, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Каждая человеческая жизнь бесценна. Каждая. И потеря родного человека для семьи, для любой семьи, является огромным горем. Но вопрос в определении самого факта того, что мы делаем. Мы что делаем?" - сказал Путин. "Мы пришли на помощь этим людям. Вот это в принципе ответ на наш вопрос. Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего, потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, будем являться страной третьего, четвертого сорта", - подчеркнул президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, интервью владимира путина дмитрию киселеву, дмитрий киселев, общество