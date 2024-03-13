https://ria.ru/20240313/rossiya-1932639816.html
Путин рассказал, почему Россия не бросает своих людей
Путин рассказал, почему Россия не бросает своих людей - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, почему Россия не бросает своих людей
Если Россия сегодня бросит своих людей на Донбассе и в Новороссии, то завтра потери возрастут многократно, у российских детей не будет будущего, заявил... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:42
2024-03-13T07:42
2024-03-13T11:14
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Если Россия сегодня бросит своих людей на Донбассе и в Новороссии, то завтра потери возрастут многократно, у российских детей не будет будущего, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Каждая человеческая жизнь бесценна. Каждая. И потеря родного человека для семьи, для любой семьи, является огромным горем. Но вопрос в определении самого факта того, что мы делаем. Мы что делаем?" - сказал Путин. "Мы пришли на помощь этим людям. Вот это в принципе ответ на наш вопрос. Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего, потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, будем являться страной третьего, четвертого сорта", - подчеркнул президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Дмитрий Киселев, Общество
Путин рассказал, почему Россия не бросает своих людей
Путин: если Россия бросит своих людей, то потери возрастут многократно
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Если Россия сегодня бросит своих людей на Донбассе и в Новороссии, то завтра потери возрастут многократно, у российских детей не будет будущего, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Каждая человеческая жизнь бесценна. Каждая. И потеря родного человека для семьи, для любой семьи, является огромным горем. Но вопрос в определении самого факта того, что мы делаем. Мы что делаем?" - сказал Путин.
"Мы пришли на помощь этим людям. Вот это в принципе ответ на наш вопрос. Если мы бросим сегодня этих людей, то завтра наши потери могут возрасти многократно. И у наших детей не будет будущего, потому что мы будем чувствовать себя неуверенно, будем являться страной третьего, четвертого сорта", - подчеркнул президент.
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