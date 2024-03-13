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"Обернулось перестрелкой". Почему надзиратели влюбляются в арестантов

"Обернулось перестрелкой". Почему надзиратели влюбляются в арестантов - РИА Новости, 13.03.2024

"Обернулось перестрелкой". Почему надзиратели влюбляются в арестантов

Романы между преступниками и сотрудницами правоохранительных органов — не редкость. Иногда такие истории заканчиваются браком, но чаще увольнениями, побегами... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:00

2024-03-13T08:00

2024-03-13T08:39

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Романы между преступниками и сотрудницами правоохранительных органов — не редкость. Иногда такие истории заканчиваются браком, но чаще увольнениями, побегами заключенных и тюремными сроками для их избранниц. Самые громкие истории — в материале РИА Новости.Стрельба в изолятореВ 1990 году в Москве арестовали Сергея Мадуева по кличке Червонец. Ему вменяли около шестидесяти эпизодов грабежей и убийств. Преступника этапировали в "Кресты" — ожидать приговора. Он всячески тянул время: менял показания, признавался в преступлениях, которых не совершал.Когда понял, что все равно грозит смертная казнь, — решил действовать иначе. Начал искать среди сотрудников того, кто помог бы ему сбежать. Таким человеком стала столичный следователь Наталья Воронцова.Она не отличалась яркой внешностью и не пользовалась успехом у мужчин. Была у нее и ахиллесова пята — обостренное чувство справедливости. На этом решил сыграть Сергей.Он начал убеждать следователя, что большинство обвинений в его сторону — ложные. Параллельно располагал сотрудницу к себе, делился историями из жизни. Вскоре женщина влюбилась в преступника без памяти.По просьбе Мадуева Воронцова выкрала для него револьвер из сейфа коллеги. В мае 1991-го арестанта вывели из камеры, чтобы доставить в суд. В этот момент он выхватил из кармана оружие и открыл огонь по сотрудникам изолятора. Одного тяжело ранил в живот.Но, как выяснилось, следователь раздобыла патроны разных калибров, поэтому револьвер раз за разом давал осечки. В ходе перестрелки Сергею пришлось сдаться. Его приговорили к расстрелу, который позже заменили на пожизненный срок. Наталья Воронцова отсидела пять лет. Мадуев отрекся от нее сразу после попытки побега.Побег на машине следователяВ 2021 году следователь из Омска Мадина Шукенова вела расследование дела о краже средств с банковского счета. Подозревали в преступлении 22-летнего местного жителя Михаила Сербина. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.Сотрудница сама не заметила, как влюбилась в привлекательного молодого человека. Вскоре Сербин начал пользоваться привилегиями и перестал появляться на допросах. Мадина знала, где тот бывает, но каждый раз сообщала начальству, что его местоположение “установить не удалось”.В итоге Михаила объявили в розыск. По данным СМИ, он собирался сбежать — но вскоре его задержали на окраине города. Передвигался он на автомобиле Toyota Camry, который был зарегистрирован на отца Мадины Шукеновой.Следователя тут же уволили и внесли в реестр лиц, снятых в связи с утратой доверия.От ненависти до любвиЕще одной жертвой, которая попалась в сети преступника, стала 41-летняя Светлана Соломыкова.В 2011 году она уволилась с должности надзирателя в женском СИЗО и устроилась младшим инспектором дежурной службы в следственный изолятор № 1 в Туле. Там ею заинтересовался заключенный по имени Михаил, обвиняемый в грабеже. Примечательно, что ранее он был женат на прокуроре.Поначалу Светлана терпеть не могла нового поклонника — тот постоянно нарушал режим. Сотрудница регулярно писала на него рапорты, а однажды добилась, чтобы ему ограничили доступ к телевизору. Тем не менее холодность тюремщицы Михаила не останавливала: днями напролет он выпрашивал у нее номер телефона. В конце концов Светлана сдалась.Со временем отношения переросли в роман. Надзиратель делала возлюбленному поблажки: носила продукты, сигареты и мобильный телефон. Их передавали друзья арестанта через посредницу.Однажды та лично обратилась к Светлане и попросила отнести ее дочери, тоже находившейся в СИЗО, мазь для спины. Надзиратель согласилась без задней мысли. Оказалось, что в банке был метадон. Начались расследование и допросы. В результате всплыла и запретная связь с заключенным.Соломыкова избежала уголовного срока, но лишилась работы и была оштрафована на 80 тысяч рублей.Похищение заключенногоВ 2009 году в Санкт-Петербурге развернулась любовная драма. Следователь по особо важным делам Яна Антонова выкрала арестанта СИЗО — 38-летнего Михаила Берюкова. Тот обвинялся в мошенничестве и разбойных нападениях, ранее был судим за убийство.Как оказалось, следователь познакомилась с мужчиной еще до того, как он повторно попал в руки силовиков: их связывали романтические отношения. После ареста она добилась, чтобы ее включили в следственную группу по делу Берюкова.Помочь с побегом она решилась из-за многочисленных жалоб Михала на якобы плохое содержание и насилие со стороны работников СИЗО.Яна изготовила фальшивое постановление о выдаче преступника из изолятора для этапирования в Новгородскую область с целью проведения следственных действий. При этом подделала подпись начальника УВД по Фрунзенскому району. Конвойным женщина заявила, что уголовное преследования в отношении Берюкова прекращено.В течение недели следователь жила с преступником на съемной квартире. Все это время он свободно передвигался по городу и употреблял наркотики. Вскоре Антонова поняла, что мужчина не собирается вставать на путь исправления и сдала его милиции.За организацию преступления она получила 20 месяцев в колонии-поселении. Берюкова приговорили к десяти годам тюрьмы.

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