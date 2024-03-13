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Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус - РИА Новости, 13.03.2024
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18:23 13.03.2024 (обновлено: 18:24 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/robertus-1932797303.html
Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус
Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус - РИА Новости, 13.03.2024
Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус
Вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус скончался на 54-м году жизни, сообщила компания. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:23
2024-03-13T18:24
лукойл
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус скончался на 54-м году жизни, сообщила компания. "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 54-м году жизни скоропостижно скончался вице-президент компании Робертус Виталий Владимирович", – говорится в сообщении. Отмечается, что трудовая биография Виталия Робертуса связана исключительно с "Лукойлом". Сразу после окончания института он начал работу в компании в должности экономиста, впоследствии пройдя все этапы профессионального роста. "За 30 лет работы в компании завоевал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом", – говорится в сообщении "Лукойла". За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса отмечен государственными и ведомственными наградами. "В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем. Коллектив "Лукойла" выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича Робертуса", – также отметили в компании.
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лукойл, происшествия
ЛУКОЙЛ, Происшествия
Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус

Вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус скоропостижно умер на 54-м году жизни

© Фото : Rusjetclub/TelegramВиталий Робертус
Виталий Робертус - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Фото : Rusjetclub/Telegram
Виталий Робертус. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус скончался на 54-м году жизни, сообщила компания.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 54-м году жизни скоропостижно скончался вице-президент компании Робертус Виталий Владимирович", – говорится в сообщении.
Отмечается, что трудовая биография Виталия Робертуса связана исключительно с "Лукойлом". Сразу после окончания института он начал работу в компании в должности экономиста, впоследствии пройдя все этапы профессионального роста.
"За 30 лет работы в компании завоевал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом", – говорится в сообщении "Лукойла". За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса отмечен государственными и ведомственными наградами.
"В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем. Коллектив "Лукойла" выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича Робертуса", – также отметили в компании.
 
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