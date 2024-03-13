https://ria.ru/20240313/robertus-1932797303.html

Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус

Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус - РИА Новости, 13.03.2024

Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус

Вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус скончался на 54-м году жизни, сообщила компания. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T18:23

2024-03-13T18:23

2024-03-13T18:24

лукойл

происшествия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус скончался на 54-м году жизни, сообщила компания. "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 54-м году жизни скоропостижно скончался вице-президент компании Робертус Виталий Владимирович", – говорится в сообщении. Отмечается, что трудовая биография Виталия Робертуса связана исключительно с "Лукойлом". Сразу после окончания института он начал работу в компании в должности экономиста, впоследствии пройдя все этапы профессионального роста. "За 30 лет работы в компании завоевал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом", – говорится в сообщении "Лукойла". За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса отмечен государственными и ведомственными наградами. "В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем. Коллектив "Лукойла" выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича Робертуса", – также отметили в компании.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

лукойл, происшествия