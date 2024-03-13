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Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус
Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус - РИА Новости, 13.03.2024
Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус
Вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус скончался на 54-м году жизни, сообщила компания. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T18:23
2024-03-13T18:23
2024-03-13T18:24
лукойл
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус скончался на 54-м году жизни, сообщила компания. "С глубоким прискорбием сообщаем, что на 54-м году жизни скоропостижно скончался вице-президент компании Робертус Виталий Владимирович", – говорится в сообщении. Отмечается, что трудовая биография Виталия Робертуса связана исключительно с "Лукойлом". Сразу после окончания института он начал работу в компании в должности экономиста, впоследствии пройдя все этапы профессионального роста. "За 30 лет работы в компании завоевал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом", – говорится в сообщении "Лукойла". За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса отмечен государственными и ведомственными наградами. "В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем. Коллектив "Лукойла" выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича Робертуса", – также отметили в компании.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лукойл, происшествия
Умер вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус
Вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус скоропостижно умер на 54-м году жизни
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Вице-президент "Лукойла" Виталий Робертус скончался на 54-м году жизни, сообщила компания
.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 54-м году жизни скоропостижно скончался вице-президент компании Робертус Виталий Владимирович", – говорится в сообщении.
Отмечается, что трудовая биография Виталия Робертуса связана исключительно с "Лукойлом". Сразу после окончания института он начал работу в компании в должности экономиста, впоследствии пройдя все этапы профессионального роста.
"За 30 лет работы в компании завоевал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом", – говорится в сообщении "Лукойла". За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса отмечен государственными и ведомственными наградами.
"В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем. Коллектив "Лукойла" выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича Робертуса", – также отметили в компании.