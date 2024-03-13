https://ria.ru/20240313/regiony-1932640713.html

Новые регионы России нужно поддерживать, заявил Путин

Новые регионы России нужно поддерживать, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024

Новые регионы России нужно поддерживать, заявил Путин

Новые регионы РФ нужно поддержать и вытащить на общефедеральный уровень, но они заработают быстро, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:51

2024-03-13T07:51

2024-03-13T11:13

одесса

донбасс

новороссия

владимир путин

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Новые регионы РФ нужно поддержать и вытащить на общефедеральный уровень, но они заработают быстро, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Киселев в интервью задал вопрос о новых регионах, где живут русские люди и упомянул русский город Одессу, предположив, что на этом направлении тоже есть большая надежда. "Ну, конечно, плотность населения в этих регионах была всегда достаточно высокой - климат замечательный. Что касается Донбасса, то это промышленно развитый регион. Сколько Советский Союз вложил в этот регион, в его угледобывающую отрасль, металлургическую отрасль, там все на высоком уровне", - ответил президент. Глава государства добавил, что там требуются инвестиции, чтобы всё было современным, производства и условия жизни и труда людей были выстроены совершенно по-другому. "Что касается Новороссии, это регион с ярко выраженным, развитым сельским хозяйством. Здесь мы будем делать всё для того, чтобы поддерживать и традиционные сферы деятельности, и новые, которые органично вписываются в эти регионы, и в желание людей их развивать. А там, знаете, люди очень талантливые", - отметил Путин. Президент добавил, что оттуда уже даже идут налоги в федеральный бюджет. "Да, им нужно на этом этапе помочь, поддержать, вытащить на общереспубликанский, на общефедеральный российский уровень. Но они заработают и заработают очень быстро", - заключил Путин.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html

https://ria.ru/20240302/mask-1930645006.html

одесса

донбасс

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