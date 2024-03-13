https://ria.ru/20240313/rebenok-1932727130.html

На Ямале завели уголовное дело об истязании ребенка в детсаду

На Ямале завели уголовное дело об истязании ребенка в детсаду - РИА Новости, 13.03.2024

На Ямале завели уголовное дело об истязании ребенка в детсаду

Уголовное дело заведено после проверки данных о том, что воспитатель жестоко обращался с ребенком в детском саду в Губкинском, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T14:15

2024-03-13T14:15

2024-03-13T14:15

происшествия

губкинский

ямал

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585386061_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8a8fac725de2f1266470971b1add36ef.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Уголовное дело заведено после проверки данных о том, что воспитатель жестоко обращался с ребенком в детском саду в Губкинском, сообщает пресс-служба управления СК по ЯНАО. По данным местных соцсетей, жестокому обращению в одном из частных детсадов в Губкинском подверглись несколько детей. Так, описывалась ситуация, когда воспитаннику примотали скотчем обувь к ноге за то, что ребенок не смог снять вовремя застежку на сандалии. В группе установлена система видеонаблюдения, однако это не помешало воспитателям пинать детей по ногам, дергать их за пальцы, бить по ягодицам, уточняет сообщество "Губкинский.Ком" "ВКонтакте". "В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена информация о применении насилия сотрудником детского сада в городе Губкинский к малолетнему. По данному факту... возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего)", – говорится в сообщении СК. Отмечается, следователи дадут правовую оценку деятельности работников и руководства детсада.

https://ria.ru/20240217/istyazanie-1927917247.html

губкинский

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, губкинский, ямал, следственный комитет россии (ск рф)