Рейтинг@Mail.ru
На Ямале завели уголовное дело об истязании ребенка в детсаду - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/rebenok-1932727130.html
На Ямале завели уголовное дело об истязании ребенка в детсаду
На Ямале завели уголовное дело об истязании ребенка в детсаду - РИА Новости, 13.03.2024
На Ямале завели уголовное дело об истязании ребенка в детсаду
Уголовное дело заведено после проверки данных о том, что воспитатель жестоко обращался с ребенком в детском саду в Губкинском, сообщает пресс-служба управления... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T14:15
2024-03-13T14:15
происшествия
губкинский
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585386061_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_8a8fac725de2f1266470971b1add36ef.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Уголовное дело заведено после проверки данных о том, что воспитатель жестоко обращался с ребенком в детском саду в Губкинском, сообщает пресс-служба управления СК по ЯНАО. По данным местных соцсетей, жестокому обращению в одном из частных детсадов в Губкинском подверглись несколько детей. Так, описывалась ситуация, когда воспитаннику примотали скотчем обувь к ноге за то, что ребенок не смог снять вовремя застежку на сандалии. В группе установлена система видеонаблюдения, однако это не помешало воспитателям пинать детей по ногам, дергать их за пальцы, бить по ягодицам, уточняет сообщество "Губкинский.Ком" "ВКонтакте". "В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена информация о применении насилия сотрудником детского сада в городе Губкинский к малолетнему. По данному факту... возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего)", – говорится в сообщении СК. Отмечается, следователи дадут правовую оценку деятельности работников и руководства детсада.
https://ria.ru/20240217/istyazanie-1927917247.html
губкинский
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585386061_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2d2c2c6f746ac9e8810b0e269154eb34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, губкинский, ямал, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Губкинский, Ямал, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ямале завели уголовное дело об истязании ребенка в детсаду

СК возбудил уголовное дело об истязании ребенка воспитателем в детсаду на Ямале

© РИА Новости / Варвара ГертьеВоспитанники детского сада
Воспитанники детского сада - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Воспитанники детского сада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мар – РИА Новости. Уголовное дело заведено после проверки данных о том, что воспитатель жестоко обращался с ребенком в детском саду в Губкинском, сообщает пресс-служба управления СК по ЯНАО.
По данным местных соцсетей, жестокому обращению в одном из частных детсадов в Губкинском подверглись несколько детей. Так, описывалась ситуация, когда воспитаннику примотали скотчем обувь к ноге за то, что ребенок не смог снять вовремя застежку на сандалии. В группе установлена система видеонаблюдения, однако это не помешало воспитателям пинать детей по ногам, дергать их за пальцы, бить по ягодицам, уточняет сообщество "Губкинский.Ком" "ВКонтакте".
"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена информация о применении насилия сотрудником детского сада в городе Губкинский к малолетнему. По данному факту... возбуждено уголовное дело, предусмотренное пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего)", – говорится в сообщении СК.
Отмечается, следователи дадут правовую оценку деятельности работников и руководства детсада.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В Приангарье сотрудника детсада заподозрили в истязании воспитанников
17 февраля, 09:00
 
ПроисшествияГубкинскийЯмалСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала