https://ria.ru/20240313/razvod-1932789463.html
Поженившимся в Дании лесбиянкам отказали в разводе в России
Поженившимся в Дании лесбиянкам отказали в разводе в России - РИА Новости, 13.03.2024
Поженившимся в Дании лесбиянкам отказали в разводе в России
Суд в Петербурге отказался разводить двух женщин, зарегистрировавших брак в Копенгагене, говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T17:41
2024-03-13T17:41
2024-03-13T23:35
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Суд в Петербурге отказался разводить двух женщин, зарегистрировавших брак в Копенгагене, говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.Как поясняется, в 2017 году Екатерина и Елизавета заключили брак в датской столице, где однополые браки имеют ту же юридическую силу, что и традиционные."Брак продержался шесть лет, и в феврале 2023 года отношения были прекращены. Детей совместных нет, спора о разделе совместно нажитого имущества тоже, но Елизавета разводиться не хочет, поэтому Екатерина подала в суд", — уточняется в публикации.В пресс-службе напомнили, что семейные отношения в России регулируются в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, но конкретно в этом случае этого не наблюдается. Кроме того, добавляется в сообщении, нормы иностранного семейного права не работают, если они противоречат основам правопорядка Российской Федерации."Поскольку применение иностранного семейного права в данном случае невозможно, суд в принятии заявления отказал. <...> Где женились, там и разводитесь. <…> Девушки, в Копенгаген!", — отмечается в заявлении.Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240310/simvolika-1932150657.html
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россия, копенгаген, дания, в мире
Россия, Копенгаген, Дания, В мире
Поженившимся в Дании лесбиянкам отказали в разводе в России
Суд Петербурга отказал в разводе поженившимся в Дании лесбиянкам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости.
Суд в Петербурге отказался разводить двух женщин, зарегистрировавших брак в Копенгагене, говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы
городских судов.
Как поясняется, в 2017 году Екатерина и Елизавета заключили брак в датской столице, где однополые браки имеют ту же юридическую силу, что и традиционные.
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"Брак продержался шесть лет, и в феврале 2023 года отношения были прекращены. Детей совместных нет, спора о разделе совместно нажитого имущества тоже, но Елизавета разводиться не хочет, поэтому Екатерина подала в суд", — уточняется в публикации.
В пресс-службе напомнили, что семейные отношения в России регулируются в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, но конкретно в этом случае этого не наблюдается. Кроме того, добавляется в сообщении, нормы иностранного семейного права не работают, если они противоречат основам правопорядка Российской Федерации.
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"Поскольку применение иностранного семейного права в данном случае невозможно, суд в принятии заявления отказал. <...> Где женились, там и разводитесь. <…> Девушки, в Копенгаген!", — отмечается в заявлении.
Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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