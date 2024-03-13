https://ria.ru/20240313/razvod-1932789463.html

Поженившимся в Дании лесбиянкам отказали в разводе в России

Поженившимся в Дании лесбиянкам отказали в разводе в России - РИА Новости, 13.03.2024

Поженившимся в Дании лесбиянкам отказали в разводе в России

Суд в Петербурге отказался разводить двух женщин, зарегистрировавших брак в Копенгагене, говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T17:41

2024-03-13T17:41

2024-03-13T23:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар — РИА Новости. Суд в Петербурге отказался разводить двух женщин, зарегистрировавших брак в Копенгагене, говорится в сообщении в Telegram-канале объединенной пресс-службы городских судов.Как поясняется, в 2017 году Екатерина и Елизавета заключили брак в датской столице, где однополые браки имеют ту же юридическую силу, что и традиционные."Брак продержался шесть лет, и в феврале 2023 года отношения были прекращены. Детей совместных нет, спора о разделе совместно нажитого имущества тоже, но Елизавета разводиться не хочет, поэтому Екатерина подала в суд", — уточняется в публикации.В пресс-службе напомнили, что семейные отношения в России регулируются в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, но конкретно в этом случае этого не наблюдается. Кроме того, добавляется в сообщении, нормы иностранного семейного права не работают, если они противоречат основам правопорядка Российской Федерации."Поскольку применение иностранного семейного права в данном случае невозможно, суд в принятии заявления отказал. <...> Где женились, там и разводитесь. <…> Девушки, в Копенгаген!", — отмечается в заявлении.Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240310/simvolika-1932150657.html

https://ria.ru/20240228/shtraf-1929960948.html

https://ria.ru/20240205/obzhalovanie-1925536992.html

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россия, копенгаген, дания, в мире