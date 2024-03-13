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Польский генерал рассказал о поставках ракет, способных доставать до России - РИА Новости, 13.03.2024
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20:17 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/rakety-1932816141.html
Польский генерал рассказал о поставках ракет, способных доставать до России
Польский генерал рассказал о поставках ракет, способных доставать до России - РИА Новости, 13.03.2024
Польский генерал рассказал о поставках ракет, способных доставать до России
США поставят Польше ракеты, способные поражать цели на территории России, заявил бывший командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский в... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T20:17
2024-03-13T20:17
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ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. США поставят Польше ракеты, способные поражать цели на территории России, заявил бывший командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский в интервью изданию Gazeta.pl. Ранее в ходе официального визита премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуды в Вашингтон правительство США объявило о намерении предоставить Польше кредит в размере 2 миллиардов долларов на покупку 96 вертолетов Apache. "В рамках этого предложения Польша сможет приобрести не только боевые вертолеты, но и пакет ракет, носителем которых станут наши самолеты F-16, а в будущем - F-35", - сказал Ружаньский. Он уточнил, что речь идет о ракетах JASSM. "Я вижу наибольшую добавленную стоимость в ракетных установках JASSM с расширенным радиусом действия XR. Наши самолеты, дислоцированные в Ласке, оснащенные этими ракетами, смогут выполнять полет не дальше, чем до Вислы, и поражать цели на территории Калининградской области (РФ - ред.), Белоруссии или России", - сказал генерал. "Это позволяет обеспечить безопасность наших пилотов и соответствует моей рекомендации. Когда меня спрашивают, как должны развиваться вооруженные силы, я считаю, что армия должна обладать способностью обнаруживать и нейтрализовать угрозы еще за пределами страны", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами выбирают цели на российской территории для нанесения ударов, а также средства поражения. Кроме того, Путин заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом он назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
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россия, польша, сша, владимир путин, дональд туск, анджей дуда, в мире
Россия, Польша, США, Владимир Путин, Дональд Туск, Анджей Дуда, В мире
Польский генерал рассказал о поставках ракет, способных доставать до России

Ружаньский: США поставят Польше ракеты, способные поражать цели в России

© Depositphotos.com / rognarПольша
Польша - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© Depositphotos.com / rognar
Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. США поставят Польше ракеты, способные поражать цели на территории России, заявил бывший командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский в интервью изданию Gazeta.pl.
Ранее в ходе официального визита премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуды в Вашингтон правительство США объявило о намерении предоставить Польше кредит в размере 2 миллиардов долларов на покупку 96 вертолетов Apache.
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"В рамках этого предложения Польша сможет приобрести не только боевые вертолеты, но и пакет ракет, носителем которых станут наши самолеты F-16, а в будущем - F-35", - сказал Ружаньский.
Он уточнил, что речь идет о ракетах JASSM.
"Я вижу наибольшую добавленную стоимость в ракетных установках JASSM с расширенным радиусом действия XR. Наши самолеты, дислоцированные в Ласке, оснащенные этими ракетами, смогут выполнять полет не дальше, чем до Вислы, и поражать цели на территории Калининградской области (РФ - ред.), Белоруссии или России", - сказал генерал.
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"Это позволяет обеспечить безопасность наших пилотов и соответствует моей рекомендации. Когда меня спрашивают, как должны развиваться вооруженные силы, я считаю, что армия должна обладать способностью обнаруживать и нейтрализовать угрозы еще за пределами страны", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами выбирают цели на российской территории для нанесения ударов, а также средства поражения. Кроме того, Путин заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом он назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.
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