https://ria.ru/20240313/rakety-1932816141.html

Польский генерал рассказал о поставках ракет, способных доставать до России

Польский генерал рассказал о поставках ракет, способных доставать до России - РИА Новости, 13.03.2024

Польский генерал рассказал о поставках ракет, способных доставать до России

США поставят Польше ракеты, способные поражать цели на территории России, заявил бывший командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский в... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T20:17

2024-03-13T20:17

2024-03-13T20:17

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ВАРШАВА, 13 мар - РИА Новости. США поставят Польше ракеты, способные поражать цели на территории России, заявил бывший командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский в интервью изданию Gazeta.pl. Ранее в ходе официального визита премьер-министра Польши Дональда Туска и президента Анджея Дуды в Вашингтон правительство США объявило о намерении предоставить Польше кредит в размере 2 миллиардов долларов на покупку 96 вертолетов Apache. "В рамках этого предложения Польша сможет приобрести не только боевые вертолеты, но и пакет ракет, носителем которых станут наши самолеты F-16, а в будущем - F-35", - сказал Ружаньский. Он уточнил, что речь идет о ракетах JASSM. "Я вижу наибольшую добавленную стоимость в ракетных установках JASSM с расширенным радиусом действия XR. Наши самолеты, дислоцированные в Ласке, оснащенные этими ракетами, смогут выполнять полет не дальше, чем до Вислы, и поражать цели на территории Калининградской области (РФ - ред.), Белоруссии или России", - сказал генерал. "Это позволяет обеспечить безопасность наших пилотов и соответствует моей рекомендации. Когда меня спрашивают, как должны развиваться вооруженные силы, я считаю, что армия должна обладать способностью обнаруживать и нейтрализовать угрозы еще за пределами страны", - добавил он. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами выбирают цели на российской территории для нанесения ударов, а также средства поражения. Кроме того, Путин заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом он назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

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россия, польша, сша, владимир путин, дональд туск, анджей дуда, в мире