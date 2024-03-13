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Путин рассказал, как ракеты "Авангард" превзошли систему ПРО США - РИА Новости, 13.03.2024
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07:54 13.03.2024 (обновлено: 11:13 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/rakety-1932641016.html
Путин рассказал, как ракеты "Авангард" превзошли систему ПРО США
Путин рассказал, как ракеты "Авангард" превзошли систему ПРО США - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал, как ракеты "Авангард" превзошли систему ПРО США
Россия созданием ракет "Авангард" свела на нет американские вложения в систему противоракетной обороны, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T07:54
2024-03-13T11:13
сша
владимир путин
дмитрий киселев
безопасность
вооруженные силы рф
россия
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия созданием ракет "Авангард" свела на нет американские вложения в систему противоракетной обороны, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО", — сказал глава государства.По словам Путина, опыт с созданием "Авангарда" показал, как нужно действовать.Президент подчеркнул, что никто не будет считаться с Россией, если она сама себя не сможет защитить. Последствия этого могут быть катастрофическими для российской государственности, добавил он.Путин впервые рассказал о создании гиперзвукового планирующего крылатого боевого блока "Авангард" и других новых образцов вооружений в послании Федеральному собранию в 2018 году. Первый полк "Авангардов" заступил на боевое дежурство в 2021 году.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240208/pro-1925928784.html
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сша, владимир путин, дмитрий киселев, безопасность, вооруженные силы рф, россия, интервью владимира путина дмитрию киселеву
США, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин рассказал, как ракеты "Авангард" превзошли систему ПРО США

Путин: созданием ракет "Авангард" Россия обнулила вложения США в систему ПРО

© РИА Новости / Министерство обороны РФМежконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард"
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения Авангард - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия созданием ракет "Авангард" свела на нет американские вложения в систему противоракетной обороны, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО", — сказал глава государства.
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По словам Путина, опыт с созданием "Авангарда" показал, как нужно действовать.

Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели блок выполняет так называемое глубокое маневрирование — как боковое, на несколько тысяч километров, так и по высоте. Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Президент подчеркнул, что никто не будет считаться с Россией, если она сама себя не сможет защитить. Последствия этого могут быть катастрофическими для российской государственности, добавил он.
Путин впервые рассказал о создании гиперзвукового планирующего крылатого боевого блока "Авангард" и других новых образцов вооружений в послании Федеральному собранию в 2018 году. Первый полк "Авангардов" заступил на боевое дежурство в 2021 году.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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