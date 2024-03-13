https://ria.ru/20240313/rakety-1932641016.html

Путин рассказал, как ракеты "Авангард" превзошли систему ПРО США

Путин рассказал, как ракеты "Авангард" превзошли систему ПРО США - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, как ракеты "Авангард" превзошли систему ПРО США

Россия созданием ракет "Авангард" свела на нет американские вложения в систему противоракетной обороны, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T07:54

2024-03-13T07:54

2024-03-13T11:13

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дмитрий киселев

безопасность

вооруженные силы рф

россия

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия созданием ракет "Авангард" свела на нет американские вложения в систему противоракетной обороны, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Если посчитать, сколько стоила у них, скажем, система противоракетной обороны известной, да, и один из основных компонентов преодоления ПРО с нашей стороны — "Авангард", межконтинентальная ракета, планирующий блок межконтинентальной дальности. Ну просто несопоставимые величины. И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО", — сказал глава государства.По словам Путина, опыт с созданием "Авангарда" показал, как нужно действовать.Президент подчеркнул, что никто не будет считаться с Россией, если она сама себя не сможет защитить. Последствия этого могут быть катастрофическими для российской государственности, добавил он.Путин впервые рассказал о создании гиперзвукового планирующего крылатого боевого блока "Авангард" и других новых образцов вооружений в послании Федеральному собранию в 2018 году. Первый полк "Авангардов" заступил на боевое дежурство в 2021 году.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240208/pro-1925928784.html

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