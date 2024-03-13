https://ria.ru/20240313/rakety-1932635054.html

Западные ракеты не меняют ситуацию на Украине, заявил Путин

Западные ракеты не меняют ситуацию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024

Западные ракеты не меняют ситуацию на Украине, заявил Путин

Ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:22

2024-03-13T06:22

2024-03-13T06:22

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владимир путин

дмитрий киселев

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Путин в интервью прокомментировал утечку разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину ракет Taurus. "Применяют же эти английские, американские ракеты. Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб. Это очевидно. Но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны", - сказал президент.

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в мире, украина, владимир путин, дмитрий киселев, россия