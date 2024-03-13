https://ria.ru/20240313/rakety-1932635054.html
Западные ракеты не меняют ситуацию на Украине, заявил Путин
Западные ракеты не меняют ситуацию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
Западные ракеты не меняют ситуацию на Украине, заявил Путин
Ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:22
2024-03-13T06:22
2024-03-13T06:22
в мире
украина
владимир путин
дмитрий киселев
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c153fc0ec4ad805fd3f111047d93080d.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Путин в интервью прокомментировал утечку разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину ракет Taurus. "Применяют же эти английские, американские ракеты. Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб. Это очевидно. Но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны", - сказал президент.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930257618_0:0:2739:2053_1920x0_80_0_0_289242d9d5b31b9222936fdfc5ddcf8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир путин, дмитрий киселев, россия
В мире, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Россия
Западные ракеты не меняют ситуацию на Украине, заявил Путин
Путин: ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Путин в интервью прокомментировал утечку разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину ракет Taurus.
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
"Применяют же эти английские, американские ракеты. Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб. Это очевидно. Но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны", - сказал президент.