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Западные ракеты не меняют ситуацию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
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06:22 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/rakety-1932635054.html
Западные ракеты не меняют ситуацию на Украине, заявил Путин
Западные ракеты не меняют ситуацию на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2024
Западные ракеты не меняют ситуацию на Украине, заявил Путин
Ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:22
2024-03-13T06:22
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. Путин в интервью прокомментировал утечку разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину ракет Taurus. "Применяют же эти английские, американские ракеты. Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб. Это очевидно. Но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны", - сказал президент.
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в мире, украина, владимир путин, дмитрий киселев, россия
В мире, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Россия
Западные ракеты не меняют ситуацию на Украине, заявил Путин

Путин: ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ни английские, ни американские ракеты не меняют ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
Путин в интервью прокомментировал утечку разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину ракет Taurus.
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"Применяют же эти английские, американские ракеты. Это же не меняет ситуацию на поле боя. Да, они просто наносят нам, конечно, ущерб. Это очевидно. Но по сути это не меняет хода боевых действий и тех последствий, которые неизбежно наступают для противоположной стороны", - сказал президент.
 
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