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Средства ПВО сбили над территорией России почти 60 беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 13.03.2024 (обновлено: 10:47 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/pvo-1932654958.html
Средства ПВО сбили над территорией России почти 60 беспилотников
Средства ПВО сбили над территорией России почти 60 беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024
Средства ПВО сбили над территорией России почти 60 беспилотников
Ночью и утром системы противовоздушной обороны сбили над территорией регионов Центральной России шесть десятков украинских дронов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:41
2024-03-13T10:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ночью и утром системы противовоздушной обороны сбили над территорией регионов Центральной России шесть десятков украинских дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 65 беспилотников: 29 — в Воронежской области, 11 — в Белгородской, по восемь — в Брянской и Курской, по одному — в Ленинградской и Рязанской областях.Одной из целей атак дронов остаются объекты топливно-энергетического комплекса. Так, в Рязани от удара беспилотника начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. А в Ленинградской области аппарат сбили при подлете к заводу КИНЕФ в Киришском районе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Средства ПВО сбили над территорией России почти 60 беспилотников

Минобороны: ПВО сбила 58 украинских беспилотников в шести областях России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России
Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны (ПВО) России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ночью и утром системы противовоздушной обороны сбили над территорией регионов Центральной России шесть десятков украинских дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 65 беспилотников: 29 — в Воронежской области, 11 — в Белгородской, по восемь — в Брянской и Курской, по одному — в Ленинградской и Рязанской областях.
Одной из целей атак дронов остаются объекты топливно-энергетического комплекса. Так, в Рязани от удара беспилотника начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. А в Ленинградской области аппарат сбили при подлете к заводу КИНЕФ в Киришском районе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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