https://ria.ru/20240313/pvo-1932654958.html

Средства ПВО сбили над территорией России почти 60 беспилотников

Средства ПВО сбили над территорией России почти 60 беспилотников - РИА Новости, 13.03.2024

Средства ПВО сбили над территорией России почти 60 беспилотников

Ночью и утром системы противовоздушной обороны сбили над территорией регионов Центральной России шесть десятков украинских дронов, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T09:41

2024-03-13T09:41

2024-03-13T10:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Ночью и утром системы противовоздушной обороны сбили над территорией регионов Центральной России шесть десятков украинских дронов, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи и утра 13 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Всего силы ПВО перехватили и уничтожили 65 беспилотников: 29 — в Воронежской области, 11 — в Белгородской, по восемь — в Брянской и Курской, по одному — в Ленинградской и Рязанской областях.Одной из целей атак дронов остаются объекты топливно-энергетического комплекса. Так, в Рязани от удара беспилотника начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе. А в Ленинградской области аппарат сбили при подлете к заводу КИНЕФ в Киришском районе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)