https://ria.ru/20240313/putin-1932767877.html

"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США

"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США - РИА Новости, 13.03.2024

"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США

Читатели турецкого издания Haber7 поддержали слова президента России Владимира Путина об ответных действиях в случае проведения Соединенными Штатами ядерных... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T16:25

2024-03-13T16:25

2024-03-13T16:25

россия

сша

вашингтон (штат)

владимир путин

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 поддержали слова президента России Владимира Путина об ответных действиях в случае проведения Соединенными Штатами ядерных испытаний.Ранее в среду российский лидер в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что если Вашингтон проведет ядерные испытания, Москва может сделать то же самое."Путин защищает интересы своей страны и имеет прекрасные отношения с нашим президентом", — заметил Борахан."Он прав, американский след повсюду, США везде создают хаос", — добавил Гость."Путин знает, что из себя представляют США, а у нас это до сих пор не поняли", — написал Зехра."Останутся ли американские войска в Европе? Путин же их просто раздавит", — задался вопросом Омер."Не хотелось бы, чтобы кто-то воевал с Россией. Это сильная страна, и Турции это на руку", — резюмировал Али Аксой.Как заявил Путин в интервью, Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости. Президент подчеркнул, что российская ядерная триада более современная, чем у других стран.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240313/putin-1932759794.html

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932722565.html

https://ria.ru/20240313/mask-1932645758.html

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россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву