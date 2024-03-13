https://ria.ru/20240313/putin-1932767877.html
"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США
"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США - РИА Новости, 13.03.2024
"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США
Читатели турецкого издания Haber7 поддержали слова президента России Владимира Путина об ответных действиях в случае проведения Соединенными Штатами ядерных... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:25
2024-03-13T16:25
2024-03-13T16:25
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930252815_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_5c121b7071113a9a24823725cde0d7c5.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 поддержали слова президента России Владимира Путина об ответных действиях в случае проведения Соединенными Штатами ядерных испытаний.Ранее в среду российский лидер в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что если Вашингтон проведет ядерные испытания, Москва может сделать то же самое."Путин защищает интересы своей страны и имеет прекрасные отношения с нашим президентом", — заметил Борахан."Он прав, американский след повсюду, США везде создают хаос", — добавил Гость."Путин знает, что из себя представляют США, а у нас это до сих пор не поняли", — написал Зехра."Останутся ли американские войска в Европе? Путин же их просто раздавит", — задался вопросом Омер."Не хотелось бы, чтобы кто-то воевал с Россией. Это сильная страна, и Турции это на руку", — резюмировал Али Аксой.Как заявил Путин в интервью, Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости. Президент подчеркнул, что российская ядерная триада более современная, чем у других стран.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20240313/putin-1932759794.html
https://ria.ru/20240313/ukraina-1932722565.html
https://ria.ru/20240313/mask-1932645758.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930252815_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_8bd8cbfaf12ff1180c97e6055e46b369.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву