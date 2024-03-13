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"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США - РИА Новости, 13.03.2024
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16:25 13.03.2024
https://ria.ru/20240313/putin-1932767877.html
"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США
"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США - РИА Новости, 13.03.2024
"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США
Читатели турецкого издания Haber7 поддержали слова президента России Владимира Путина об ответных действиях в случае проведения Соединенными Штатами ядерных... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T16:25
2024-03-13T16:25
россия
сша
вашингтон (штат)
владимир путин
дмитрий киселев
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 поддержали слова президента России Владимира Путина об ответных действиях в случае проведения Соединенными Штатами ядерных испытаний.Ранее в среду российский лидер в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что если Вашингтон проведет ядерные испытания, Москва может сделать то же самое."Путин защищает интересы своей страны и имеет прекрасные отношения с нашим президентом", — заметил Борахан."Он прав, американский след повсюду, США везде создают хаос", — добавил Гость."Путин знает, что из себя представляют США, а у нас это до сих пор не поняли", — написал Зехра."Останутся ли американские войска в Европе? Путин же их просто раздавит", — задался вопросом Омер."Не хотелось бы, чтобы кто-то воевал с Россией. Это сильная страна, и Турции это на руку", — резюмировал Али Аксой.Как заявил Путин в интервью, Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости. Президент подчеркнул, что российская ядерная триада более современная, чем у других стран.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240313/putin-1932759794.html
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россия, сша, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву
Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву

"Просто раздавит". Турки восхитились новым ультиматумом Путина США

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber7 поддержали слова президента России Владимира Путина об ответных действиях в случае проведения Соединенными Штатами ядерных испытаний.
Ранее в среду российский лидер в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что если Вашингтон проведет ядерные испытания, Москва может сделать то же самое.
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"Путин знает, что из себя представляют США, а у нас это до сих пор не поняли", — написал Зехра.
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"Не хотелось бы, чтобы кто-то воевал с Россией. Это сильная страна, и Турции это на руку", — резюмировал Али Аксой.
Как заявил Путин в интервью, Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости. Президент подчеркнул, что российская ядерная триада более современная, чем у других стран.
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Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Владимир ПутинДмитрий КиселевИнтервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
 
 
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