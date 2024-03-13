https://ria.ru/20240313/putin-1932759794.html

"Это ответ кое-кому". Во Франции уловили тревожный сигнал в интервью Путина

"Это ответ кое-кому". Во Франции уловили тревожный сигнал в интервью Путина - РИА Новости, 13.03.2024

"Это ответ кое-кому". Во Франции уловили тревожный сигнал в интервью Путина

Читатели Le Figaro высоко оценили интервью, которое президент России Владимир Путин дал журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T15:45

2024-03-13T15:45

2024-03-13T15:45

франция

германия

украина

владимир путин

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели Le Figaro высоко оценили интервью, которое президент России Владимир Путин дал журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Поводом для обсуждения стало заявление российского лидера о том, что с военно-технической точки зрения страна готова к ядерной войне."По меньшей мере, он не говорит попусту, в отличие от некоторых европейцев", — написал пользователь."Очевидно, это ответ кое-кому, кто призывает Германию поставить Украине ракеты Taurus, чтобы наносить удары по России", — намекнул другой."Путин предупреждает США, но не Евросоюз. То есть Макроном он пренебрегает", — посмеялся третий."Он как бы говорит Соединенным Штатам: "Мы считаем вас ответственными за действия ваших вассалов". И это действительно так. Обсуждать что-то с европейскими странами бессмысленно. У них нет суверенитета", — заключили в дискуссии.Как заявил Путин в интервью, Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости. Президент подчеркнул, что российская ядерная триада более современная, чем у других стран.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240313/rossiya-1932703882.html

https://ria.ru/20240313/mask-1932645758.html

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