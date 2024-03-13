https://ria.ru/20240313/putin-1932698640.html

Все показал. В Британии неожиданно отреагировали на заявление Путина

Все показал. В Британии неожиданно отреагировали на заявление Путина - РИА Новости, 13.03.2024

Все показал. В Британии неожиданно отреагировали на заявление Путина

Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что США получат жесткий ответ, если введут войска на Украину... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T12:32

2024-03-13T12:32

2024-03-13T13:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что США получат жесткий ответ, если введут войска на Украину. "Обратите внимание, Путин пытается показать на бесперспективность помощи Украине, но его не хотят слушать", — написал один из комментаторов. "Запад все время провоцирует Россию", — поддержал другой. "Россия будет всегда стремиться защитить свой суверенитет", — отметил третий. "Запад должен понять, что пора идти на переговоры", — поделился мнением еще один из пользователей. "Нужно прислушаться к заявлением Путина", — заключили читатели. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин отметил, что если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам.

https://ria.ru/20240313/zelenskiy-1932684787.html

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украина

россия

сша

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в мире, украина, владимир путин, россия, сша