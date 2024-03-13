Все показал. В Британии неожиданно отреагировали на заявление Путина
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что США получат жесткий ответ, если введут войска на Украину.
"Обратите внимание, Путин пытается показать на бесперспективность помощи Украине, но его не хотят слушать", — написал один из комментаторов.
"Обратите внимание, Путин пытается показать на бесперспективность помощи Украине, но его не хотят слушать", — написал один из комментаторов.
"Запад все время провоцирует Россию", — поддержал другой.
"Россия будет всегда стремиться защитить свой суверенитет", — отметил третий.
"Запад должен понять, что пора идти на переговоры", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Нужно прислушаться к заявлением Путина", — заключили читатели.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин отметил, что если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам.
"Россия будет всегда стремиться защитить свой суверенитет", — отметил третий.
"Запад должен понять, что пора идти на переговоры", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Нужно прислушаться к заявлением Путина", — заключили читатели.
В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин отметил, что если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам.