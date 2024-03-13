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Все показал. В Британии неожиданно отреагировали на заявление Путина - РИА Новости, 13.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 13.03.2024 (обновлено: 13:16 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/putin-1932698640.html
Все показал. В Британии неожиданно отреагировали на заявление Путина
Все показал. В Британии неожиданно отреагировали на заявление Путина - РИА Новости, 13.03.2024
Все показал. В Британии неожиданно отреагировали на заявление Путина
Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что США получат жесткий ответ, если введут войска на Украину... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T12:32
2024-03-13T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
россия
сша
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что США получат жесткий ответ, если введут войска на Украину. "Обратите внимание, Путин пытается показать на бесперспективность помощи Украине, но его не хотят слушать", — написал один из комментаторов. "Запад все время провоцирует Россию", — поддержал другой. "Россия будет всегда стремиться защитить свой суверенитет", — отметил третий. "Запад должен понять, что пора идти на переговоры", — поделился мнением еще один из пользователей. "Нужно прислушаться к заявлением Путина", — заключили читатели. В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин отметил, что если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам.
https://ria.ru/20240313/zelenskiy-1932684787.html
https://ria.ru/20240313/putin-1932652414.html
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в мире, украина, владимир путин, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Россия, США

Все показал. В Британии неожиданно отреагировали на заявление Путина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о том, что США получат жесткий ответ, если введут войска на Украину.

"Обратите внимание, Путин пытается показать на бесперспективность помощи Украине, но его не хотят слушать", — написал один из комментаторов.
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"Запад все время провоцирует Россию", — поддержал другой.

"Россия будет всегда стремиться защитить свой суверенитет", — отметил третий.

"Запад должен понять, что пора идти на переговоры", — поделился мнением еще один из пользователей.

"Нужно прислушаться к заявлением Путина", — заключили читатели.

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости Путин отметил, что если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинРоссияСША
 
 
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