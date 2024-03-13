https://ria.ru/20240313/putin-1932690390.html

"Предупреждение Западу": что зарубежные СМИ пишут об интервью Путина

"Предупреждение Западу": что зарубежные СМИ пишут об интервью Путина - РИА Новости, 13.03.2024

"Предупреждение Западу": что зарубежные СМИ пишут об интервью Путина

Ведущие западные СМИ обратили особое внимание на заявления президента РФ Владимира Путина, что Россия готова применить ядерное оружие, если речь пойдет о... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:59

2024-03-13T11:59

2024-03-13T12:35

россия

владимир путин

дмитрий киселев

безопасность

ядерное оружие

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Ведущие западные СМИ обратили особое внимание на заявления президента РФ Владимира Путина, что Россия готова применить ядерное оружие, если речь пойдет о существовании российского государства, и расценили его, как "серьезное предупреждение". Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву заявил, что Россия готова применить ядерное оружие в том случае, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. Как пишет британская газета Express, комментируя заявления российского лидера, "Путин выступил с серьезным предупреждением". При этом издание выделило слова Путина о том, что Россия разместит свои войска у границ Финляндии, что, как отмечает Express, "еще больше подогрело и без того возросшую напряженность в отношениях с Западом". Слова президента РФ о готовности применить ядерное оружие привлекли особе внимание британских газет Independent и Telegraph, а также таких ведущих американских СМИ, как журнал TIME, телеканал CNN и газета Washington Post. Как отмечает CNN, Путин "сказал, что с военной и технической точки зрения Россия готова к ядерной войне". При этом телеканал добавляет, что российский лидер не говорил о том, что такая ситуация "неизбежна". Немецкие издания Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung также не обошли стороной слова Путина о готовности России к применению ядерного оружия. Журнал Stern отметил, что интервью получилось "подробным". Немецкий журнал Spiegel в свою очередь расценивает слова Путина как очередное предупреждение Западу, посчитав слова президента РФ "угрозой". Британская Telegraph при этом отмечает, что Путин давал интервью всего за несколько дней до президентских выборов в России. Издание также выделило слова российского лидера о том, что он не видит необходимости в применении ядерного оружия на Украине.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, дмитрий киселев, безопасность, ядерное оружие, интервью владимира путина дмитрию киселеву