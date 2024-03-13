https://ria.ru/20240313/putin-1932667526.html

"Ядерная триада готова". Путин рассказал, что ждет интервентов в России

"Ядерная триада готова". Путин рассказал, что ждет интервентов в России - РИА Новости, 13.03.2024

"Ядерная триада готова". Путин рассказал, что ждет интервентов в России

Президент страны дал масштабное интервью гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву — чтобы прояснить вопросы, оставшиеся или... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T11:37

2024-03-13T11:37

2024-03-13T15:42

владимир путин

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политика

россия

сво

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Президент страны дал масштабное интервью гендиректору Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву — чтобы прояснить вопросы, оставшиеся или возникшие после послания Федеральному собранию 29 февраля. О главном в этой беседе — в материале РИА Новости.Не дерзкоНачали с обсуждения самых амбициозных экономических планов России, вроде строительства трассы Сочи — Джубга, оценки того, хватит ли у страны ресурсов для реализации всех заявленных проектов. "Не слишком ли дерзко вообще?" — поинтересовался Киселев. "Нет", — твердо ответил президент. И пояснил почему. В частности — благодаря небывалому экономическому росту. Который "зафиксирован не нами, а международными организациями экономическими, финансовыми".Коснулись санкций. Идут разговоры о создании некоего специального органа для борьбы с давлением Запада. Власти ничего подобного не планируют. "Нет необходимости", — отметил Путин, подчеркнув, что часть запретов под видом военных и экономических носит исключительно политический, демонстративный характер.Говоря о росте экономики, президент указал и на определенные проблемы. Нужны реструктуризация, акцент на инновационные отрасли. А траты на оборону, добавил Путин, относительно невелики по сравнению и с поздним СССР, и с США. При этом ВПК в целом разгоняет экономику, главная задача — "чтобы на каждый, на каждый вложенный в оборонку рубль мы получили максимальную отдачу".Затронули вопрос прогрессивного налога. Это нужно в первую очередь обществу, уверен глава государства. Соответствующие предложения рассмотрят в ближайшее время."Одних обещаний недостаточно"Разумеется, много внимания уделили специальной военной операции. "Как продвигаться с минимальными потерями?" — спросил Киселев. Путин дал, по его же словам, "простой ответ": "Нужно увеличивать средства поражения. Количество и мощь средств поражения. Повышать эффективность применяемых сил и средств".И напомнил: Россия открыта к мирным инициативам. Но недружественные страны заговаривают об этом, только когда им надо. Поддаваться на такие уловки не стоит. "Нам много чего обещали, поэтому одних обещаний недостаточно. Сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, — это как-то нелепо с нашей стороны", — подчеркнул президент.Москву устроит не "пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а серьезный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации", уточнил он.Пока же некоторые лидеры берут совсем иной курс. Например, президент Франции Макрон, не исключивший отправку на Украину войск НАТО. "Военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось, — сказал Путин. — <…> Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное".Тем не менее прямо столкновение с Западом еще не предопределено. "Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают. Я же сказал, что Байден — человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается", — объяснил президент."Открыты к переговорам"Несмотря на открытость к переговорам, Россия рассматривает все, даже невообразимые варианты развития событий — если на эскалацию пойдут недружественные страны. "Мы действительно готовы к ядерной войне?" — обратился к главе государства Киселев."С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы, — подтвердил он. — Они [вооружения] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое, а второе, и это тоже общепризнанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. А таких триад — только вот у нас да у американцев на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная — вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современная. Это знают все, специалисты все знают".При этом Москва скептически относится к идее ядерных испытаний как демонстрации силы. Хотя Путин допустил, что, если США решатся на это, мы примет аналогичные меры. "Если они проведут такие испытания — не исключаю, не обязательно, нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, но не исключаю, что мы можем сделать то же самое", — сказал он.Об умных и опасных противникахЗапад действует не только против России, но и в ущерб себе. "В собственных странах они еще людей оболванивают, и это дает эффект, — отметил президент. — Они во многих странах полагают, что это соответствует их интересам, потому что не хотят иметь на своих границах такую огромную страну, как Россия — самую большую в мире по территории, самую большую в Европе по населению. <…> А теперь еще пятую в мире по размеру экономики. Ну зачем нужен такой конкурент?"По мнению главы России Путина, в США и Европе, вероятно, "даже обрадовались", когда Россия начала предпринимать "попытки прекратить развязанную Западом войну на Украине с 2014 года силовым способом, когда мы перешли к проведению специальной военной операции". Но дальнейшие события показали: пестуемые западными лидерами сценарии "стратегического поражения" Москвы нереализуемы. "Вместо стратегического поражения они сталкиваются с бессилием <…> с бессилием перед единством российского народа, перед фундаментальными основами российской финансово-экономической системы, устойчивости ее и перед растущими возможностями вооруженных сил", — подчеркнул глава государства.С этим и связано то, что чаще стали вспоминать о переговорах. "Те, кто поумнее, — начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении Российской Федерации"."Это опасные люди, кстати говоря", — предупредил Путин. "У нас ведь, помните, как на Руси говорили? — обратился президент к истории и фольклору. — Счастье у некоторых на бытовом уровне в чем заключалось: "сыт, пьян и нос в табаке". Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян — то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали. Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще"."С умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои "хотелки" под видом морковки для нас. Вы уже обратили на это внимание, когда задали вопрос о возможности переговорного процесса. Но тем не менее вот отсюда возникли и противоречия внутри западного сообщества. Это очевидная вещь, мы это видим. Мы не собираемся там заниматься расколами, это они сами с блеском сделают. Но мы будем безусловно добиваться соблюдения наших интересов", — еще раз повторил глава государства.Что же касается того, какую страну Путин хочет оставить внукам, то на первом этапе нужно выполнить все, что заявлено в послании Федеральному собранию в конце февраля. "У нас большие планы, они носят совершенно конкретный характер — в сфере развития экономики, в социальной области, поддержке материнства, детства, семей с детьми, поддержке пенсионеров", — уточнил президент. Разумеется, Россия должна оставаться самодостаточной в обеспечении своей безопасности и обороны. Этому помогут все россияне — и будущее гарантировано.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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