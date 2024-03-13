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Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине - РИА Новости, 13.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 13.03.2024 (обновлено: 10:33 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/putin-1932652414.html
Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине
Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине
Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила американцев, поддерживающих экс-главу Белого дома Дональда Трампа, в симпатии к главе России Владимиру Путину. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:28
2024-03-13T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
виктор орбан
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила американцев, поддерживающих экс-главу Белого дома Дональда Трампа, в симпатии к главе России Владимиру Путину. &quot;С каждым днем это становится все яснее: голосование за Трампа - это голосование за команду Путина&quot;, — написала она на своей странице в соцсети X.Так она отреагировала на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп обещал не выделять деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Ранее Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе экс-президента отмечали, что Трамп и Орбан "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Путин
Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине

Хилари Клинтон обвинила американцев, поддерживающих Трампа, в симпатии к Путину

© AFP 2024 / MANDEL NGANБывший госсекретарь США Хиллари Клинтон
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© AFP 2024 / MANDEL NGAN
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила американцев, поддерживающих экс-главу Белого дома Дональда Трампа, в симпатии к главе России Владимиру Путину.
«

"С каждым днем это становится все яснее: голосование за Трампа - это голосование за команду Путина", — написала она на своей странице в соцсети X.

Так она отреагировала на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп обещал не выделять деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится.

Ранее Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе экс-президента отмечали, что Трамп и Орбан "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
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