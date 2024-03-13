https://ria.ru/20240313/putin-1932652414.html

Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине

Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине - РИА Новости, 13.03.2024

Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила американцев, поддерживающих экс-главу Белого дома Дональда Трампа, в симпатии к главе России Владимиру Путину. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T09:28

2024-03-13T09:28

2024-03-13T10:33

специальная военная операция на украине

в мире

сша

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дональд трамп

виктор орбан

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила американцев, поддерживающих экс-главу Белого дома Дональда Трампа, в симпатии к главе России Владимиру Путину. "С каждым днем это становится все яснее: голосование за Трампа - это голосование за команду Путина", — написала она на своей странице в соцсети X.Так она отреагировала на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп обещал не выделять деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Ранее Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе экс-президента отмечали, что Трамп и Орбан "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".

https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин