https://ria.ru/20240313/putin-1932652414.html
Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине
Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине - РИА Новости, 13.03.2024
Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине
Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила американцев, поддерживающих экс-главу Белого дома Дональда Трампа, в симпатии к главе России Владимиру Путину. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T09:28
2024-03-13T09:28
2024-03-13T10:33
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
виктор орбан
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898972862_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5bbc03012537381f99661ac7cf04f2c7.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила американцев, поддерживающих экс-главу Белого дома Дональда Трампа, в симпатии к главе России Владимиру Путину. "С каждым днем это становится все яснее: голосование за Трампа - это голосование за команду Путина", — написала она на своей странице в соцсети X.Так она отреагировала на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп обещал не выделять деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Ранее Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе экс-президента отмечали, что Трамп и Орбан "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".
https://ria.ru/20240313/nato-1932548733.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898972862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9f0e041985a05f0589fdb1a8f1a4632b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, виктор орбан, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Владимир Путин
Клинтон сделала дерзкое заявление о Путине после новости по Украине
Хилари Клинтон обвинила американцев, поддерживающих Трампа, в симпатии к Путину
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон обвинила американцев, поддерживающих экс-главу Белого дома Дональда Трампа, в симпатии к главе России Владимиру Путину.
«
"С каждым днем это становится все яснее: голосование за Трампа - это голосование за команду Путина", — написала она на своей странице в соцсети X.
Так она отреагировала на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Трамп обещал не выделять деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится.
Ранее Трамп принял Орбана в своем имении Мар-а-Лаго. Переговоры длились около часа, после них последовали ужин и концерт. В пресс-службе экс-президента отмечали, что Трамп и Орбан "обсудили широкий спектр вопросов, затрагивающих Венгрию и США, включая первостепенную важность крепкой и защищенной границы для каждой нации".
Ставки повышаются. Союзники Киева обдумывают радикальный шаг