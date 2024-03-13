https://ria.ru/20240313/putin-1932644784.html

Путин рассказал, что ответил Ельцину на предложение стать президентом

Путин рассказал, что ответил Ельцину на предложение стать президентом - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал, что ответил Ельцину на предложение стать президентом

Президент Владимир Путин вспомнил, что, когда его предшественник Борис Ельцин предложил ему баллотироваться на высший государственный пост, ответил, что не... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:28

2024-03-13T08:28

2024-03-13T13:22

политика

россия

владимир путин

борис ельцин

дмитрий киселев

интервью владимира путина дмитрию киселеву

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин вспомнил, что, когда его предшественник Борис Ельцин предложил ему баллотироваться на высший государственный пост, ответил, что не готов. Об этом российский лидер рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости."Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И вот все вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: "Я к этому не готов", — сказал Путин. Он признался, что ответил так не потому что испугался, а потому что масштаб задач был огромным и проблемы нарастали с каждым днем как снежный ком. "Поэтому я сказал искренне. И не потому что, повторяю, чего-то испугался. А потому что я думал, что я не готов для того, чтобы решить все эти проблемы, и не дай бог еще хуже сделаю что-нибудь. Вот о чем шла речь. Поэтому я сказал абсолютно искренне. И если бы вернуться, повторил бы то же самое".По его словам, решающими стали разговоры с Ельциным. "Самое главное, в конце концов, он мне тогда ведь что ответил? Сказал: "Ладно, хорошо, хорошо, я понимаю. Мы к этому еще вернемся". И мы вернулись несколько раз к этому. В конце концов, он сказал, что "я человек опытный, я знаю, что я делаю, что я предлагаю". Ну, еще кое-какие вещи сказал мне. Наверное, неудобно себя нахваливать — ну, сказал такие позитивные слова", — сказал Путин. А когда работа пошла, там уже совсем все по-другому, отметил он. "Дело не в страхах, а дело в понимании, способности решать эти задачи. Сами помните, что такое 1999 год — и в экономике, и в сфере безопасности, в финансах. Да во всем", — заключил президент.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240308/rossiya-1931822749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, борис ельцин, дмитрий киселев, интервью владимира путина дмитрию киселеву