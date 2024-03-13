https://ria.ru/20240313/putin-1932642170.html

Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб

Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб - РИА Новости, 13.03.2024

Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и работает в интересах России и народа. РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T08:03

2024-03-13T08:03

2024-03-13T11:11

владимир путин

дмитрий киселев

политика

интервью владимира путина дмитрию киселеву

россия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и работает в интересах России и народа. "Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа... Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей Родиной", - сказал президент в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, дмитрий киселев, политика, интервью владимира путина дмитрию киселеву, россия