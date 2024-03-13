https://ria.ru/20240313/putin-1932642170.html
Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб
Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб - РИА Новости, 13.03.2024
Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и работает в интересах России и народа. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:03
2024-03-13T08:03
2024-03-13T11:11
владимир путин
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политика
интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и работает в интересах России и народа. "Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа... Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей Родиной", - сказал президент в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, дмитрий киселев, политика, интервью владимира путина дмитрию киселеву, россия
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Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб
Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб, работает для народа