Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб - РИА Новости, 13.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:03 13.03.2024 (обновлено: 11:11 13.03.2024)
https://ria.ru/20240313/putin-1932642170.html
Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб
Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб - РИА Новости, 13.03.2024
Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и работает в интересах России и народа. РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T08:03
2024-03-13T11:11
владимир путин
дмитрий киселев
политика
интервью владимира путина дмитрию киселеву
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932667470_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_a54554f644576f5a25cb54e3b5406a48.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и работает в интересах России и народа. "Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа... Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей Родиной", - сказал президент в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву &gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932667470_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2d766b5110626a368a7c74c253995d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, дмитрий киселев, политика, интервью владимира путина дмитрию киселеву, россия
Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Политика, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, Россия
Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб

Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб, работает для народа

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не ощущает себя вершителем мировых судеб и работает в интересах России и народа.
"Я просто работаю в интересах России, в интересах нашего народа... Но так, чтобы я как-то ощущал себя каким-то там вершителем мировых судеб, такого нет. Поверьте, даже близко нет. Я просто исполняю свой долг перед Россией и перед нашими людьми, которые считают Россию своей Родиной", - сказал президент в интервью Дмитрию Киселеву телеканалу "Россия 1" и РИА Новости.
Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
Президент России Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
И пусть весь мир подождет — Россия займется собой
29 февраля, 15:33
 
Владимир ПутинДмитрий КиселевПолитикаИнтервью Владимира Путина Дмитрию КиселевуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала