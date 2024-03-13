https://ria.ru/20240313/putin-1932636063.html
Путин дал оценку отказу Финляндии от сближения с Россией
Путин дал оценку отказу Финляндии от сближения с Россией - РИА Новости, 13.03.2024
Путин дал оценку отказу Финляндии от сближения с Россией
Отказавшись от сближения с Россией и решив вступить в НАТО, Финляндия не улучшила ситуацию с точки зрения своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:43
2024-03-13T06:43
2024-03-13T10:55
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интервью владимира путина дмитрию киселеву
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отказавшись от сближения с Россией и решив вступить в НАТО, Финляндия не улучшила ситуацию с точки зрения своей безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Вы знаете, это бытовая вещь, но, тем не менее, в последние годы и в Хельсинки, и уж тем более в приграничных районах Финляндии принимали рубли российские, в том числе и в Хельсинки, в крупных супермаркетах. Можно было покупать за рубли товары какие хочешь. Там все эти объявления на русском кругом", - сказал президент. По его словам, это было хорошо с точки зрения экономики, цены на недвижимость держались на достаточно хорошем уровне. "Некоторые даже считали, что это избыточно. Чего это русские там дома покупают, квартиры покупают, здесь кругом у нас все на русском языке? Вот на бытовом уровне - я даже не то, что думаю, я знаю, на бытовом уровне начала подрастать такая русофобия. Может быть, и некоторые политические силы внутри страны решили воспользоваться этим как бы креном бытовым. Может быть", - отметил Путин. "Вся совокупность этих факторов и привела к этому решению (вступлению в НАТО - ред.). Мне так кажется, но я на 100% утверждать не могу. Во всяком случае, это точно совершенно никак не улучшает ситуацию с точки зрения безопасности. И в двусторонних отношениях, да и в Европе в целом", - заключил президент. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля 2023 года стала 31-м членом НАТО.Читайте полный текст интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву >>
https://ria.ru/20240212/stubb-1926838230.html
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Финляндия, Хельсинки, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, НАТО, Интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву
Путин дал оценку отказу Финляндии от сближения с Россией
Путин: отказавшись от сближения с РФ, Финляндия не улучшила свою безопасность