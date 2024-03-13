https://ria.ru/20240313/putin-1932633379.html

Путин рассказал о предвыборной ситуации в США

Путин рассказал о предвыборной ситуации в США - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал о предвыборной ситуации в США

Предвыборная ситуация в США приобретает все более нецивилизованный характер, американская политическая система не может претендовать на роль демократической,... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T06:00

2024-03-13T06:00

2024-03-13T06:00

сша

дмитрий киселев

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предвыборная ситуация в США приобретает все более нецивилизованный характер, американская политическая система не может претендовать на роль демократической, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Что касается сегодняшней предвыборной ситуации, то она приобретает все более такой нецивилизованный характер", - сказал Путин, говоря о ситуации перед выборами президента США. "Я не хотел бы давать никаких комментариев на этот счет. Но, и уже точно совершенно, я думаю, что это очевидно для всех, американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова", - добавил президент

https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html

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сша, дмитрий киселев, владимир путин, в мире, россия