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Путин рассказал о предвыборной ситуации в США
Путин рассказал о предвыборной ситуации в США - РИА Новости, 13.03.2024
Путин рассказал о предвыборной ситуации в США
Предвыборная ситуация в США приобретает все более нецивилизованный характер, американская политическая система не может претендовать на роль демократической,... РИА Новости, 13.03.2024
2024-03-13T06:00
2024-03-13T06:00
2024-03-13T06:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предвыборная ситуация в США приобретает все более нецивилизованный характер, американская политическая система не может претендовать на роль демократической, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости. "Что касается сегодняшней предвыборной ситуации, то она приобретает все более такой нецивилизованный характер", - сказал Путин, говоря о ситуации перед выборами президента США. "Я не хотел бы давать никаких комментариев на этот счет. Но, и уже точно совершенно, я думаю, что это очевидно для всех, американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова", - добавил президент
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сша, дмитрий киселев, владимир путин, в мире, россия
США, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, В мире, Россия
Путин рассказал о предвыборной ситуации в США
Путин: предвыборная ситуация в США приобретает более нецивилизованный характер
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предвыборная ситуация в США приобретает все более нецивилизованный характер, американская политическая система не может претендовать на роль демократической, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
"Что касается сегодняшней предвыборной ситуации, то она приобретает все более такой нецивилизованный характер", - сказал Путин, говоря о ситуации перед выборами президента США
.
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"Я не хотел бы давать никаких комментариев на этот счет. Но, и уже точно совершенно, я думаю, что это очевидно для всех, американская политическая система не может претендовать на роль демократической во всех смыслах этого слова", - добавил президент