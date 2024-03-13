https://ria.ru/20240313/putin-1932632898.html

Путин рассказал о вопросе Трампа про Байдена

Путин рассказал о вопросе Трампа про Байдена - РИА Новости, 13.03.2024

Путин рассказал о вопросе Трампа про Байдена

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости рассказал, как Дональд Трамп в бытность президентом США... РИА Новости, 13.03.2024

2024-03-13T05:55

2024-03-13T05:55

2024-03-13T05:55

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости рассказал, как Дональд Трамп в бытность президентом США спросил его: "хочешь, чтобы победил спящий Джо?", упрекая в симпатиях к тогдашнему кандидату Джо Байдену. "Но вот что любопытно, еще в последний год своей работы в качестве президента господин Трамп, сегодняшний кандидат в президенты, упрекал меня как раз в том, что я симпатизирую Байдену. Это было вот четыре с лишним года назад. Он мне так и сказал в одном из разговоров: ты хочешь, чтобы победил - ну уж извините, я скажу как он, это просто прямая речь, - чтобы победил спящий Джо?" - рассказал Путин, отметив, что Трамп сказал это, еще когда был президентом. "А потом, на мое удивление, его (Трампа - ред.) начали преследовать за то, что мы якобы поддерживали его как кандидата. Ну, бред какой-то полный", - добавил президент РФ. Ранее Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".

https://ria.ru/20240311/bayden-1932157368.html

https://ria.ru/20240312/politika-1932333162.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, джо байден, владимир путин